L-au trimis pe Alexandru Tudor observator de arbitri! ASA ceva NU s-a mai intamplat: s-a urcat PE STADION sa vada meciul si a fost dat jos cu jandarmii

Alexandru Tudor nu mai e arbitru, dar tot in centrul atentiei il gasim. :)

Acum observator, Tudor a fost delegat la meciul de liga secunda dintre Energeticianul si Sportul Snagov. Fostul central le-a facut o surpriza celorlalti oficiali ai meciului. A disparut timp de cateva minute, in timpul partidei. Tudor a urcat PE stadion pentru a avea cea mai buna perspectiva asupra jocului. N-a durat mult si jandarmii au intervenit: i-au cerut sa coboare de urgenta pentru a nu risca un accident.

Tudor are 381 de meciuri arbitrate in Liga 1, in cele 21 de sezoane la nivel inalt.

Energeticianul - Snagov a fost condus de Catalin Busi din Rm Valcea, ajutat la linii de Calin Cimponeriu (Lugoj) si Alexandru Filip (Timisoara).

Sursa foto: Liga2.ro