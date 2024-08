Kaputt?! Viitorul lui Bernd Storck, pe muchie de cuțit. Anunțul făcut de conducerea lui Sepsi

După înfrângerea cu Oțelul Galați, scor 0-2, care a adus al patrulea eșec consecutiv, oficialii clubului au recunoscut că situația este alarmantă și că se impun măsuri urgente.

Attila Hadnagy, președintele lui Sepsi, a dezvăluit că săptămâna viitoare vor avea loc discuții la nivelul conducerii cu privire la viitorul echipei.

"Domnul Dioszegi are treburi. Are și cu brutăria, nu are tot timpul timp de fotbal. Nu mi pare normal în anul ăsta să avem probleme cu porțile, dar nu de asta am pierdut. Sincer, nu am vorbit cu domnul Dioszegi, este și el mai supărat decât mine. Nu am vorbit, știu nimic. Săptămâna viitoare vorbim, ne pune, la masă și vedem ce putem să reglăm", a spus Hadnagy, la Digisport.

Viitorul lui Storck, sub semnul întrebării

Deși oficialii clubului nu au anunțat nicio decizie definitivă în ceea ce privește viitorul lui Storck, declarațiile lui Hadnagy sugerează că antrenorul german se află într-o poziție nesigură.

"Suntem ca anul trecut, avem 6 meciuri fără victorie, 3 etape fără gol marcat, sunt dezamăgit, la fel ca toată echipa. Suntem într-o situație foarte, foarte grea. Prima repriză a fost fără ambiție. A doua a fost mai bună, putem să spunem că și Galațiul s-a retras ca să apere rezulatul. Trebuie să vorbim cu jucătorii că așa nu se mai poate.

Am plecat la drum cu gânduri mari, dar jocul chiar nu ne dă speranțe deloc. Nu cred că e ceva între antrenor și jucător. E normal ca jucătorii să fie penalizați dacă greșesc, avem un regulament. Noi putem să dăm o amendă, dar doar ei se pot revanșa față de suporteri. Anul trecut ne-am ridicat, o vom face și anul ăsta", a mai spus Hadnagy.

Storck este antrenorul lui Sepsi OSK din luna decembrie a anului trecut, iar până acum a strâns 32 de partide pe banca grupării din Sfântu Gheorghe. Antrenorul german a fost selecționer al Ungariei și a fost antrenor în Belgia, la Genk, Cercle Brugge, Eupen, Kortrijk și Mouscron.