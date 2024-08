Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară, de la ora 21:00, pe stadionul din Galați, în meciul care a contat pentru etapa cu numărul opt din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, Oțelul s-a impus cu 2-0.

Dorinel Munteanu, reacție sinceră după Oțelul - Sepsi + săgeți către Bernd Storck: ”Românisme! Să se uite mai mult la echipa lui”

După meci, Dorinel Munteanu a sugerat că elevii săi au fost net superiori pe suprafața de teren, dar și că jucătorii săi ar fi putut înscrie chiar și mai multe goluri.

”Fără falsă modestie nu i-am dat nicio șansă adversarului. Puteam să mai marcăm. Am avut multe posibilități. Trebuie să ne pregătim foarte bine că începem după pauză cu o triplă.

Am fost foarte bine organizați, foarte agresivi. Ne-am dorit și mă bucur că băieții au înțeles ce am vrut de la ei. La jocul de la Ploiești, mai ales pe faza ofensivă, am fost apatici.

Astăzi au respectat exact ce am discutat cu ei. (n.r. despre Alex Pop) Da, l-am preferat pe el în ultima clipă. A marcat două goluri meritate. A făcut o partidă bună. Trebuie să felicit întreaga partidă.

(n.r. despre Bernd Storck). Am vorbit puțin cu el înainte de meci. Românisme. Trebuia să lase poarta și să se uite mai mult la echipa lui să ajungă la poarta noastră (n.r. despre incidentul cu poarta inegală).

Ne mai dorim un jucător. Dar nu va pleca nimeni”, a spus Dorinel Munteanu.

