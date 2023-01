Jucătorul luat la țintă de Gică Hagi după Farul - CFR 0-3: "Ai vrut să fii Beckenbauer și ai greșit tot!"

După o primă repriză fără goluri în derby-ul primelor două clasate din Liga 1, CFR Cluj s-a dezlănțuit în actul secund. Debutantul Ermal Krasniqi a reușit un gol și un assist, în timp ce celalate două reușite le-au aparținut lui Cristi Manea, din penalty, și Claudiu Petrila.

Hagi, dezamăgit de prestația lui Dragoș Nedelcu

După meci, Gică Hagi a spus în mai multe rânduri că Farul trebuie să revină la nivelul arătat la finalul anului trecut, iar managerul tehnic al constănțenilor nu s-a ferit de cuvinte când a venit vorba de Dragoș Nedelcu, mijlocașul schimbat la pauza meciului cu CFR Cluj.

"Am văzut doar lucruri individuale. Ai vrut să fii Beckenbauer și să dai numai pase decisive și le-ai greșit pe toate (n.r - Dragoș Nedelcu). Sper să remediem cât mai repede.

Nu există niciun plus la 0-3, totul e de reflectat, de analizat, toți din Constanța să revenim cu picioarele pe pământ. De pierdut, poți să pierzi, dar nici noi nu găsim mai nimic", a spus Gică Hagi, la conferința de presă.

Farul, aflată la doar a treia înfrângere în acest sezon, a coborât pe locul 2 în Liga 1, cu 45 de puncte, la două lungimi în spatele liderului CFR Cluj.

Ce îl îngrijorează pe Hagi după meciul cu CFR Cluj

Gheorghe Hagi a vorbit la finalul meciului, dezamăgit de prestația echipei, punctând că detaliile au făcut diferența în duelul cu gruparea din Gruia.

„În fotbal trebuie să fii pregătit, să știi să lupți, sunt mici detalii, ei ne-au depășit pe noi acolo, atunci a venit scorul acesta, această înfrângere care cred că e o lecție importantă. Sper ca vestiarul să fi înțeles acest lucru, să ne revenim și să revenim la fotbalul făcut.

Așa am gândit schimbarea de la pauză. Trebuie să dau explicații? Sîrbu a jucat titular toate meciurile din tur, așa că poate merita și astăzi. CFR a arătat ca o echipă pragmatică, experimentată, prima repriză a fost echilibrată, în a doua am pierdut pe mici greșeli, cred că și noi am lăsat de dorit când am avut mingea.

Dezamăgit de partea colectivă, trebuie să știi să faci ambele faze, pierdem cu toții, CFR ne-a bătut că a jucat colectiv foarte bine, au făcut mai bine decât noi ambele faze. Preocuparea mea cea mai mare e că echipa nu a făcut jocul nostru, nu am găsit soluții, le-am pregătit, dar în teren nu s-a văzut. Trebuie să ne gândim foarte bine și să fim noi cum am fost până în noiembrie.

Dacă am fost cei mai buni, ce să fie greu pentru noi? E greu când nu ești pregătit, dar noi am fost cei mai buni în tur, eram pe primul loc”, a declarat Gheorghe Hagi la finalul meciului.