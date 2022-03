Jucătorii lui Hagi au făcut spectacol în sezonul regulat al Ligii 1! Cifrele Instat o dovedesc

Echipa lui Gică Hagi a fost greu de bătut în 29 de etape și se poate lăuda și cu cel mai bun atac: Jefte Betancor și Adrian Petre formează cel mai eficient cuplu de atacanți din Liga 1, cu 23 de goluri, potrivit cifrelor Instat prezentate de site-ul oficial al Farului.

Ionuț Larie este unul dintre jucătorii care excelează la mai multe capitole, cum ar fi cele mai multe pase, dueluri corp la corp sau deposedări.

Cifrele Instat prezentate de site-ul Farului Constanța

- locul 1 la numărul de acțiuni: 912/710 (78%), fiind urmată de Universitatea Craiova și FCSB !

- locul 1 la posesie: 30' și 22'' - 56% (urmată în această ierarhie de Universitatea Craiova și FCSB)

- locul 1 la mingi recuperate / în jumătatea adversă: 62/14

- locul 1 la atacuri: medie de 97 de atacuri

- locul 1 la numărul de pase: medie de 553/455 pe meci (82%) - pe locurile 2 și 3 se află Universitatea Craiova și FCSB

- locul 1 la pase în careu: 36/15 - pe locurile 2 și 3 se află CFR Cluj și FCSB

- locul 1 la centrări: 17/4.2 - pe locurile 2 și 3 sunt Universitatea Craiova și UTA

- locul 1 la presing în 1/2 adversă / reușite: 21/11 (52%) - pe locurile 2 și 3 UTA se află CFR Cluj

- cel mai bun cuplu de atacanți al unei echipe în Liga 1: Betancor + Petre: 23 goluri!

CLASAMENTE INDIVIDUALE LIGA 1 (etapele 1-29)

- golgheterul Ligii 1: Jefte Betancor: 15 goluri

- cel mai bun fundaș stânga (cele mai multe realizări): Bradley De Nooijer - 6 pase decisive + 1 gol

- jucătorul din Liga 1 cu cele mai multe șuturi / pe cadrul porții - Jefte Betancor: 94/47 (50%)

- jucătorii din Liga 1 cu cele mai multe pase: 1. Larie (1963/1709), 2. Ghiță (1757/1557), 3. Artean (1701/1485) !

- jucătorul din Liga care a reușit cele mai multe centrări: Bradley de Nooijer - 129 !

- cel mai bun jucător din Liga 1 la duel: Ionuț Larie

- cel mai bun jucător din Liga 1 la dueluri defensive: Ionuț Larie

- cel mai bun dribleur din Liga 1: Michael Omoh

- jucătorul din Liga 1 cu cele mai multe deposedări: Ionuț Larie

- jucătorul din Liga 1 cu cele mai multe mingi recuperate / în 1/2 adversă: 1. Larie, 2. Ghiță

- jucătorul din Liga 1 cu cele mai multe recuperări / în 1/2 adversă: Ionuț Larie

”Sunt fericit și eu și echipa. Le mulțumesc jucătorilor, suporterilor. O performanță foarte bună, am lipsit în ultimii doi ani (n.r.- din play-off). Am luptat, am jucat bine, am meritat din toate punctele de vedere și îi felicit pe jucători pentru că au muncit și au suferit. Dacă ajungi acolo, crește încrederea, e bine, bravo lor. Au meritat și bonusul pe care-l au”, a spus Gică Hagi, după calificarea în play-off.