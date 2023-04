It's party time!? Marele vis al lui Valeriu Iftime

Valeriu Iftime are planuri mari pentru finalul acestui sezon. Dacă echipa sa, FC Botoșani, va termina pe unul dintre primele două locuri ale play-out-ului va juca încrucișat cu cealaltă formație aflată în vârf. În cazul în care se va impune în barajul din play-out, pentru a ajunge în Conference League, va întâlni ocupanta locului al treilea de la finalul play-off-ului.

Marele vis al lui Valeriu Iftime

“Deocamdată nu mă pot baza pentru barajul european, dar visez la treaba asta. Atunci când am spus nu era o lipsă de politețe, pur și simplu cred în teoria asta că locul 6 sau o echipă în outside, fără nicio șansă în play-off este mai rău decât o echipă care are un obiectiv clar și chiar o rezonanță.



Sunt convins că cei care sunt pe locurile 4 și 5, visul lor este să ocupe locul pentru Europene unde sunt și bani. Până acolo este o cale lungă, dar sunt într-o zonă în care am o speranță întâmplătoare", a declarat Valeriu Iftime, potrivit Sport Total FM.

Etapa viitoare, formația antrenată de Flavius Stoican va juca sâmbătă, în deplasare, cu Petrolul Ploiești. Confruntarea are loc la ora 17:00.