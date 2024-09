Suporterii lui FCSB pot achiziționa produsele campioanei României online, accesând magazinul oficial de pe site-ul echipei patronate de Gigi Becali, însă Shop FCSB are și un punct de lucru, situat la o adresă cu nume parcă predestinat.

Punct de lucru: Str. Ciobanului nr.5, Promax Industrial Park, Hala P2”, conform secțiunii ”Contact” de pe site (vezi galeria foto), unde se precizează și programul, de luni până vineri între orele 10:00 și 17:00!

Înapoi în timp - Mihai Stoica: ”Ești un cioban opărit!” vs Gigi Becali: ”Ești o jigodie!”

Acum colaboratori la FCSB, Gigi Becali și Mihai Stoica nu au fost întotdeauna în cele mai bune relații.

În primul deceniu al anilor 2000, războiul declarațiilor între cei doi făcea deliciul presei.

”N-am păscut oile împreună, Gigi, nu-mi zice mie d-astea! Mie nu mi-e frică de nimeni, îmi văd de treaba mea. N-o sa ma îndoi niciodată în fața ta. Ești un cioban opărit! Când nu mai ai ce să spui, începi cu he, he, he, râzi degeaba”, spunea Stoica, pe care Becali în numea ”jigodie”:

”Mi se rupe de tine! Ești obraznic, te mănâncă pielea! Ești o jigodie. Nu mai vorbesc cu tine. Ți-a zis bine Pițurcă <<Mița Biciclista>>!”.