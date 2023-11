Ionel Ganea îl contrazice pe Gigi Becali! Jucătorul care nu trebuie să lipsească din primul „11” al FCSB: „Nu e liniștit!”

Gigi Becali ar face o mare greșeală dacă l-ar exclude pe Andrea Compagno din echipa de start, este de părere Ionel Ganea, care susține că Rotariu și Băluță, ambii folosiți de patronul FCSB în atac în decursul mai multor meciuri.

Ganea este de părere că Andrea Compagno este un atacant valoros, doar că ar trebui să aibă mai multă încredere în sine în momentul în ajunge în situație de a marca.

Compagno n-ar trebui să lipsească din primul „11”

„Compagno e un jucător destul de bun, dar are nevoie de mult timp de gândire, mai ales la execuții. Se precipită, nu e liniștit cum era la Craiova. Are experiență, ar trebui să fie un pic mai sigur pe el și să tragă echipa după el, pentru că are un fizic bun, îmi aduce aminte de Luca Toni. Însă nu mai e sigur pe el, nu are încredere.

Dar aș începe cu el, normal, niciodată cu Rotariu sau Băluță! Ei nu dau randament în centrul atacului”, a spus Ionel Gane, potrivit GSP.

Andrea Compagno a evoluat în 19 meciuri pentru FCSB în acest sezon, reușind să marcheze patru goluri. Venit de curând, Rotaru nu a reușit să marcheze în cele pantru meciuri în tricoul roș-albastru. Băluță (14 meciuri) și Miculescu (19 meciuri) au marcat câte două goluri.

2.5 milioane de euro este cota de piață a lui Andrea Compagno, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com.