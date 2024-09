Ioan Ovidiu Sabău, mulțumit și nu prea după U Cluj - Universitatea Craiova. "Am făcut greșeli"

Golurile au fost marcate de Thiam ’38 pentru gazde şi Oshima ’68 pentru oaspeţi.

În meciul de duminică seara, elevii lui Ioan Ovidiu Sabău au avut o evoluție convingătoare numai în primul act. În a doua repriză au fost dominați clar de jucătorii Universității Craiova, iar antrenorul gazdelor a remarcat după meci aspectul care l-a nemuțumir.

Sabău a vorbit și despre erori, dar și despre așteptările fanilor din Cluj.

"Am avut situații de a face 2-0, dar în repriza a doua am făcut greșeli, am scăzut din intensitate, n-am mai avut posesia. Mai ales la Mitriță, aveam nevoie să rămânem o echipă solidă pe partea lui.

Jucătorii sunt foarte supăraţi. Dacă arătam şi în repriza a doua cum am arătat în prima, câştigam.

Nu-i condamn pe fani că visează la cupele europene, mă bucur că le-am dat speranțe, am convins prin felul nostru de a fi. Am jucători deosebiți, așteptările sunt firești și normale. Trebuie să ne pregătim foarte bine, să facem la Iași un meci bun și să venim cu punct sau puncte", a declarat Ioan Ovidiu Sabău, la finalul jocului de pe Cluj Arena.

U Cluj - Universitatea Craiova 1-1

U Cluj: Gertmonas - Boboc, Masoero, I. Cristea, Chipciu - Silaghi, Bic, G. Simion - Silaghi, Nistor, Thiam - Berto

Rezerve: Gorcea, Oancea, Werff, Mitrea, Briz, Codrea, Rață, Oaidă, Boța, Tchassem, Blănuță. Denis Moldovan

Antrenor Ioan Ovidiu Sabău

Universitatea Craiova: L. Popescu, Ndong, Maldonado, Sierra, Bancu – Oshima, Screciu – Paradela, Baiaram, Mitriță – Koljic

Rezerve: Lung Jr., R. Stoian, Gașpar, Badelj, Zajkov, Căpățînă, Houri, Danciu, D. Barbu, Bana, Mora, Ivan

Antrenor Constantin Gâlcă