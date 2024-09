Costel Gâlcă dă cărțile pe față după remiza cu U Cluj. A vorbit despre 'frică', despre primul 11, dar și despre rivale

Costel Gâlcă, antrenorul Universității Craiova, și-a exprimat dezamăgirea la finalul meciului cu U Cluj (1-1), din etapa a 10-a, că problemele de lot au cauzat regresul trupei oltene în ultimele etape.

Fostul mijlocaș al naționalei a dezaprobat jocul elevilor săi în prima repriză și a scos în evidență faptul că formațiile aflate în fruntea clasamentului impresionează prin omogenitate.

Reacția lui Costel Gâlcă după U Cluj - U Craiova 1-1

"Ne-a fost frică, n-am avut personalitate în teren în prima repriză. E o echipă greu de desfăcut U Cluj, e organizată. În a doua repriză, am avut și șansă la gol, puteam să și întoarcem rezultatul, dar nu-s de ajuns 45 de minute.

Am făcut schimbări, cei care au intrat au făcut-o bine, trebuia să facem. Nu am pasat, nu am jucat bine. Suntem cu oscilații mari în pregătire... Unii jucători... unii abia și-au revenit, cum e Baiaram, meciul acesta a fost un pic mai slăbuț. E greu să fac un prim 11.

Nu e ciudat (n.r.: despre echipele de pe podium) dacă au luat puncte au luat pe jocul lor. E normal ca U Cluj să ia puncte, Oțelul, echipe care au omogenitate", a declarat Costel Gâlcă, la finalul meciului de pe Cluj Arena.

''U'' Cluj, care rămâne neînvinsă în acest campionat, venea după patru victorii consecutive.

Universitatea Craiova are două egaluri şi două eşecuri în ultimele patru etape.