U Cluj rămâne lider în clasamentul Superligii României, cu 41 de puncte acumulate, la trei lungimi în fața celor de la FCSB și Dinamo.

Ioan Ovidiu Sabău: ”Merităm mai multă atenție, suntem pe primul loc de mult timp!”

La finalul meciului, Ioan Ovidiu Sabău a scos în evidență jocul bun al echipei sale și a ținut să își laude elevii, mai ales că ardelenii s-au antrenat pe un teren sintetic în ultimele zile.

Totodată, Sabău a aplaudat și prestația celor de la Dinamo și s-a declarat emoționat înaintea confruntării cu Marius Șumudică.

”Sunt mulțumit, vreau să felicit jucătorii, în condițiile avute la Cluj, ne-am antrenat pe sintetic. Dacă am fi pierdut, s-ar fi găsit cineva care să spună că mi-am pregătit discursul să am o scuză. Jucătorii s-au adaptat, e adevăraat, au fost momente, mai ales în a doua repriză, când s-a văzut clar diferența dintre a te antrena pe iarbă și pe sintetic. În aceste condițiii, eu cred că în multe momente, am avut posesia mai bună, am controlat jocul, am avut ocazii foarte clare. Două echipe care în această seară, atât cât pot ele, pe un teren destul de greu, au încercat să joace fotbal.

(n.r. ce a lipsit în fața porții) De multe ori, e momentul când trebuie să lovești cum trebuie mingea, portarul a fost inspirat. Ar fi fost nedrept să pierdem, vreau să felicit și echipa mea de suflet, Dinamo, joacă fotbal, e o echipă bună și îi doresc succes în continuare.

Blănuță a arătat bine, a fost în joc, a fost prezent, a ținut de minge, a câștigat majoritatea duelurilor la cap, a plecat pe spații, și-a creat ocazii. Mi-a plăcut, el crește, se vede clar încrederea, se adaptează la jocul nostru. Echipa a arătat bine pentru un meci în deplasare. Sunt mulțumit, mă bucur că arătăm bine ca echipă. Nu am venit aici să ne apărăm să arătăm rău.

Cred că prin rezultatele noastre, dacă rămânem acolo sus, cred că se va construi o bază sportivă și în Cluj, vom avea condiții. Așteptările cresc, dar ca să te poți lupta la obiective mărețe, ai nevoie de o bază sportivă. Cred că încet-încet suntem pe drumul cel bun, dar doar așa putem crește ca echipă.

Contează, avem un teren bun de joc, condiții destul de bune, probabil că în această săptămână, înainte de meciul cu Rapid, sperăm să ne antrenăm măcar două zile. Dacă ne vom antrena măcar două zile pe terenul de joc, eu cred că putem fi foarte bine pregătiți din punct de vedere fizic. Altfel, scazi din intensitate și pierzi din ce am acumulat în Antalya în pregătire și încet te stingi, nu mai ai ritm, pentru că nu poți antrena pe sintetic duelurile. Merităm mai multă atenție, suntem pe primul loc de mult timp.

Voi fi foarte emoționat când vine Șumudică la Cluj. Vor fi trei meciuri grele. Până nu suntem calificați din punct de vedere matematic, trebuie să fim la fel de umili, modești, harnici și fiecare să arate o stare de spirit bună, că își doresc cu adevărat să facă ceva deosebit anul acesta”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la finalul jocului.

Clasamentul din Superliga României