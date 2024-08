”Șepcile roșii” s-au deplasat duminică seară pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia pentru disputarea etapei cu numărul patru din sezonul regulat al SuperLigii României împotriva celor de la CFR Cluj.

Ioan Ovidiu Sabău a reacționat sincer după victoria din Gruia

După meci, Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul celor de la ”U” Cluj, a reacționat sincer și a ținut să puncteze faptul că dedică victoria suporterilor ”șepcilor roșii”.

”Foarte fericit pentru suporteri! De mult așteptau această victorie. A fost un meci important. Știm ce au însemnat înfrângeri. M-am gândit astăzi să nu-i mai dezamăgim. Și nu i-am dezamăgit.

Vreau să-i felicit pe jucători că am reușit să revenim. Încet, încet reușim să ajungem la poartă. Ne-am creat ocazii. În a doua repriză am avut emoții mari de tot. Înscrii, primești gol, iar înscrii. Sunt mulțumit de cum am arătat în momentul de față. Un astfel de joc a fost foarte important pentru noi ca imagine, suporteri, club și așa mai departe. Vreau să-i felicit pe toți.

E și pentru jucători o descătușare. Am arătat bine. CFR e o echipă puternică. Trebuie să joci fără greșeală, foarte bine împotriva lor. Avem și noi potențialul nostru. Când suntem la un nivel bun avem ceva de spus în SuperLiga.

Avem un lot bun, cu jucători care au un caracter frumos. Se antrenează foarte bine. E o plăcere să-i antrenez. Atmosfera se întreține cu rezultate. Sper să avem în continuare acea stare de spirit. Să nu ne mulțumim cu puțin. Ne-am realizat niște puncte importante”, a spus Sabău după meci.

CFR Cluj - ”U” Cluj 2-3

Adrian Păun a deschis scorul cu un supergol în minutul 24. În actul secund, Masoero a dat startul recitalului: a restabilit egalitatea în minutul 59. Dan Nistor i-a dus pe cei de la ”U” în avantaj în minutul 69, ca Michael să facă 2-2 în minutul 73, iar Ovidiu Popescu să închidă tabela de marcaj în minutul 77.

Cum arată clasamentul SuperLigii României