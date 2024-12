Covăsnenii au primit vizita ardelenilor pe Stadionul ”Sepsi” din Sfântu Gheorghe. Gazdele au jucat în inferioritate numerică încă din minutul 5, dar oaspeții nu au putut valorifica acest lucru, iar scorul a rămas nemodificat până la capătul celor 90 de minute.



Ioan Ovidiu Sabău a reacționat sincer după remiza cu Sepsi OSK



După meci, Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul lui ”U” Cluj, a recunoscut faptul că elevii săi nu au găsit cele mai bune soluții și a evidențiat că acum ”șepcile roșii” riscă să piardă primul loc.



”Nu am găsit soluțiile cele mai bune. Am cerut și am și schimbat sistemul, am vrut să desfacem în zonele laterale, să nu mai vină mijlocașii laterali la primit. Nu am făcut ce trebuia să facem.



A fost și prea multă încredere că vom înscrie, dar nu poți așa, am jucat lent, trebuia să jucăm mult mai în viteză, să venim cu centrări mai clare. Nu pot să fiu decât mândru de acești jucători, suntem pe primul loc.



Acest meci ne-ar fi dat posibilitatea de a rămâne pe primul loc, așa așteptăm alte rezultate. Le urez vacanță plăcută și să se întoarcă bine. E adevărat că sunt pisălog, că uneori cer mai mult decât pot să ducă.



Mă bucur când lumea îi respectă, când îi văd că își depășesc nivelul. Când nu o fac, nu îmi place, pentru că au posibilități, dacă ies din zona de confort, dacă chiar vor să obțină ceva, eu cred că se poate.



Au fost mai multe ocazii, nu am atacat mingea. Golul care a fost valabil… sigur, nici noi nu am gândit bine jocul, nu am ajuns cum trebuia la minge, probabil ne-a schimbat starea când am avut un jucător în plus”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.



”U” Cluj rămâne, cel puțin pentru moment, pe prima poziție în clasamentul SuperLigii cu 37 de puncte, în timp ce Sepsi OSK se siteuază pe 6 cu 30 de puncte.