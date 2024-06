Întrebat care este adevărata Universitate Craiova, Claudiu Niculescu a răspuns în trei cuvinte

În ultima perioadă, numele fostului antrenor de la Șelimbăr a fost asociat în mediul online cu mai multe echipe, inclusiv Dinamo și Universitatea Craiova.

Claudiu Niculescu: "Craiova? Care dintre ele?"

Întrebat dacă ar fi tentat să antreneze Universitatea Craiova, Niculescu a clarificat că, pentru el, Universitatea Craiova este echipa din Liga 2, patronată de Adrian Mititelu.

”Craiova? Care dintre ele?”, a întrebat, râzând, Niculescu, conform Digi Sport.

”Eu am jucat la FCU. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar Universitatea Craiova este echipa lui Adrian Mititelu pentru că acolo am jucat. Nu trebuie să se simtă lezați cei de la CSU. Îi respect, domnul Rotaru investește foarte mulți bani, a devenit un club stabil și puternic, care se luptă la titlu an de an. Este benefic pentru campionatul nostru, dar Universitatea este FCU”, a adăugat Niculescu.

Ipoteza antrenării în Bănie

Niculescu a abordat și subiectul ipotetic al antrenării Universității Craiova. Tehnicianul a spus că orice echipă de tradiție este tentantă, dar că nu știe dacă este bine primit la Craiova după atâția ani.

”Orice echipă de tradiție este tentantă, dar după cum bine știți, eu nu sunt prea bine primit la Craiova și nu știu nici acum, după 20 și ceva de ani, dacă s-a mai liniștit treaba”, a adăugat Niculescu.

Niculescu, "tanc" în Bănie

Claudiu Niculescu a fost căpitanul celor de la FCU Craiova în sezonul 2000-2001, unde a marcat unicul gol într-un meci câștigat cu FCSB, meci ce a dus trupa din Bănie pe primul loc în Divizia A.

Niculescu a jucat pentru "leii albaștrii" între anii 1998 și 2001, înainte de a se transfera la Dinamo. În perioada sa la FCU Craiova, a acumulat 93 de meciuri și a înscris 41 de goluri.