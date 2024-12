La finalul partidei, Liviu Ciobotariu a susținut că echipa sa a fost incapabilă să o învingă pe FCSB, deoarece a respectat-o prea mult, jucătorii intrând timorați pe teren.



În urma victoriei cu FC Botoșani, campioana a urcat pe primul loc în clasament, luându-i astfel locul lui Dinamo. În acest context, "Ciobi" a fost întrebat dacă FCSB este cea mai valoroasă echipă din Superliga, însă fostul dinamovist s-a ferit să ofere un răspuns concret.



"Sunt foarte multe lucruri de reproșat. În primul rând faptul că am început foarte slab jocul, fără agresivitate, fără personalitate, foarte temători. Am pierdut cu mare ușurință baloanele pe care le-am avut.



O primă repriză foarte slabă. Adversarul ne-a pus în mare dificultate, era și normal. Dezamăgirea mea asta e că am început jocul foarte slab. În linia de mijloc unde am avut 3 mijlocaș centrali trebuia să acoperim mai bine spațiile. Am studiat bine adversarul.



Bîrligea este un jucător foarte periculos și dacă îi dai spațiu nu prea poți să îl mai oprești. În final ne-am trezit puțin. Poate și pentru că FCSB avea 2-1 și voia să câștige, ne-a așteptat. Jocul nostru a fost ok pe final.

Ciobotariu, dezamăgit la finalul meciului



Acesta este nivelul nostru. Trebuie să recunosc. Mergem în continuare. Trebuie să ne pregătim mai bine. Cu siguranță a fost o surpriză că am reușit să câștigăm la Botoșani.



Terenul a fost cum a fost, echipa mea a avut agresivitate, am jucat la limită în sensul bun al cuvântului. Acum nu am reușit asta. Sunt dezamăgit de asta.



Chiar dacă avem un rezultat pozititiv, trebuie să o luăm de la capăt. Situația noastră este cea care este. Mă uitam în clasament și situația este destul de echilibrată și în zona de play-off și la noi în zona fierbinte. Este o diferență mică de puncte.



De la anul toată lumea se va întări. Toată lumea are nevoie de puncte. Eu spun că a fost teamă de joc.



Mie mi se pare că FCSB-ul joacă foarte bine, pasează foarte bine, au mijlocași foarte mobili, tehnici. Este o echipă foarte bună. Și Dinamo este o echipă bună, și Craiova. Nu pot spune cine este cea mai bună echipă. Suntem la jumătatea campionatului", a spus Liviu Ciobotariu la flash-interviu.



Cu această victorie, FCSB şi-a luat revanşa după ce a fost învinsă la Botoşani, în tur, pe 21 noiembrie, cu scorul de 1-0.



După acel eşec, FCSB a ajuns la cinci meciuri fără înfrângere și trei victorii consecutive. În schimb, FC Botoşani a înregistrat două egaluri şi un eşec.