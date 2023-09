Cele două cluburi s-au înfruntat pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, în a 10-a etapă din sezonul regulat al Superligii României. Meciul a fost LIVE TEXT pe www.sport.ro - AICI.

Interimarul lui FCU Craiova a dat verdictul după eșecul cu Oțelul: "Mititelu are dreptate"

Florin Drăgan, antrenorul interimar de la FCU Craiova, a precizat că Adrian Mititelu, patronul clubului din Bănie, e dezamăgit după meci. De asemenea, tehnicianul a evidențiat că schimbările pe care le-a făcut în timpul partidei au fost neinspirate.

„Două reprize total diferite. Nu am reușit să tranșăm din prima repriză. O repriza a doua foarte slabă. Schimbările mele, total neispirate.M-am grăbit, trebuia să mai aștept. Echipa arăta bine, era organizată. Repet, schimbări total neinspirate.

Cred că am dominat jocul în prima repriză, să închidem jocul la 1-0, 2-0. Ne-am pierdut concentrarea, nici nu am atacat, nici nu ne-am apărat. Ne-a lipsit concentrarea în careul advers. În repriza a doua nu am reușit să ne ridicăm la același nivel.

Domnul Mititelu este dezamăgit și are dreptate”, a spus Florin Drăgan, după meci.

FCU Craiova - Oțelul Galați 0-2

După o primă repriză tăcută, Kehinde Fatai a intrat la pauză și a reușit să deschidă scorul în minutul 62. Ulterior, Ștefan Bodișteanu a majorat diferența, iar tabela a rămas la 2-0 în favoarea gălățenilor până la capătul celor 90 de minute.

Echipele de start