Unicul gol al partidei a fost marcat de Alexandru Tudorie (27). Petrolul Ploiești e neînvinsă de patru etape, în care are două victorii şi două egaluri. Gloria Buzău a suferit a treia înfrângere consecutivă.

Analiza lui Mihai Stoica despre Petrolul Ploiești

Oficialul de la FCSB a vorbit despre parcursul bun al clubului prahovean, explicând că Petrolul Ploiești devine o candidată pentru accederea în play-off.

"E o echipă foarte greu de citit. Astăzi nu a avut nicio emoție, Buzău nu a fost pe teren, nu a avut nicio ocazie. Nu am înțeles ce a vrut Buzău de la acest meci. Petrolul nu impresionează, dar face puncte. Începe să devină o candidată foarte serioasă pentru play-off. Noi am avut idei preconcepute când am judecat Petrolul, dar stau foarte bine. Și îngrijorător pentru anumite echipe care își doresc în play-off", a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.