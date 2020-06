"In seara asta nasc!" Va deveni "Mbappe" Coman tatic?! Iubita lui a pus cateva kilograme si a avut mesaje misterioase pentru fani. Cum arata acum

Ioana, iubita lui Florinel Coman, se resimte dupa perioada de pandemie.

Tanara a pus cateva kilograme in ultimele luni, iar fanii n-au ezitat sa remarce asta in comentariile pe care i le-au lasat pe Instagram. "Esti in luna a 7-a?" - a intrebat-o un prieten. Ioana i-a raspuns cu o ironie: "In seara asta nasc!" Fata a lasat astfel de inteles ca formele mai rotunde decat de obicei n-ar fi determinate de un nou-venit in familie.

Coman si Ioana sunt impreuna de doi ani. Alaturi de iubitele altor jucatori din nationala U21, Ioana a trait la intensitte maxima meciurile tineretului la Campionatul European din Italia, de acum fix un an. Ioana a fost atunci poreclita 'Kim Kardashian' de Romania datorita curvelor asemanatoare cu ale influencerului din SUA.