FCSB avea nevoie de cel puțin un rezultat de egalitate pentru a spera până în ultima etapă la campionat. Astfel, rezultatul din ultima etapă, cu Rapid, nu va mai conta în economia clasamentului final.

Imaginile bucuriei, după ce Farul a câștigat titlul în Superligă

Farul a dat drumul la sărbătoare imediat după victoria cu FCSB. Elevii lui Gică Hagi au primit medaliile de campioni, s-au fotografiat cu marele trofeu și au petrecut alături de antrenor și de conducerea clubului.

Constănțenii vor avea un parcurs dificil, pentru că nu beneficiază de un coeficient impresionant în clasamentul UEFA, așa cum se întâmplă în cazul lui CFR Cluj, fosta campioana a României.

Farul nu va fi cap de serie la tragerea la sorți și va întâlni adversari precum Ferencvaros (Ungaria), Qarabag FK (Azerbaidjan), Sheriff Tiraspol (Moldova) sau Astana (Kazakhstan).

Gică Hagi: ”Am dovedit că merităm să fim campioni!”

„Am dovedit că merităm să fim campioni, chiar dacă am fost la un moment dat în inferioritate. Știam că publicul îi împinge pe jucători, pe toți. E o zi frumoasă, o să o punem în ramă. Toate trofeele sunt mari. Toată Constanța e fericită!

Noi am știut să atacăm. Trebuie să atacăm! Asta le-am zis tot timpul. Trebuie să știi să ieși din spate. Cred că am avut de toate în seara asta, chiar dacă am început slab.

Eu zic că toți jucătorii sunt fenomenali. Fiecare la rândul lor. Nu uitați, avem cele mai multe victorii, cele mai puține înfrângeri. Fotbal bun, sunt mândru de ei. Știam că avem o echipă foarte talentată.

Ei sunt artiștii, noi planificăm. Trebuie să stăm puțin mai în spate și să-i lăsăm pe ei”, a spus după meci Gică Hagi.