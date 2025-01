Atacantul din Gabon a fost nemulțumit de faptul că nu și-a încasat încă ultima tranșă din bonusul de instalare, motiv pentru care a decis să nu revină la București alături de lotul Rapidului.

Ilie Dumitrescu, despre situația lui Boupendza: ”Nu poți să ieși în decor cu o chestie de genul ăsta!”

Ilie Dumitrescu susține că atacantul a gestionat complet greșit situația și consideră că Boupendza nu ar fi avut niciun motiv să își facă griji că nu își va primi banii restanți. Totodată, fostul mare atacant a transmis că felul în care s-a comportat Aaron Boupendza este inacceptabil.

”Este cea mai potrivită decizie (n.r. ca Aaron Boupendza să fie exclus din lot). Nu poți să ieși în decor cu o chestie ca asta, este inadmisibil. Ok, înțelegem că a fost o greșeală la Pașcanu, dar la Boupendza... E păcat, pentru că el a adus un plus evident la echipă, mie mi-a plăcut Boupendza, l-am văzut activ și la meciurile amicale, era un jucător de bază pentru Șumudică, ceea ce nu e ok.

Nu se justifică, înseamnă că nu știe în ce societate a intrat. Rapid este o societate foarte puternică din punct de vedere acum. Nu există așa ceva, probabil băiatul ăsta a jucat numai la cluburi de top, de elită, și avea cu trei zile înainte banii în cont, dacă pe 16 trebuia să îți intre banii, pe 14 îi aveai în cont.

Nu mi se pare că el a avut o reacție foarte bună în speța asta cu Rapid. A fost primit bine, are un salariu foarte bun, i s-a dat încredere, are toate condițiile. A văzut și el unde s-a făcut cantonamentul, condițiile erau foarte bune. Nu poți să ai o reacție de genul ăsta că nu ți-au intrat banii în cont, asta e o problemă care se rezolvă, e o chestiune de timp să îți intre banii”, a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.

Aaron Boupendza, exclus pentru moment din lotul Rapidului

După ce Aaron Boupendza a refuzat să revină în țară alături de jucătorii Rapidului, clubul giuleștean a anunțat că vor fi luate măsuri împotriva atacantului gabonez.

La scurt timp după ședința de la Rapid a venit și anunțul oficial cu privire la situația atacantului gabonez. Acesta va fi exclus din lot și nu va face parte din planurile lui Marius Șumudică cel puțin pentru moment.