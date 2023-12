Cele două echipe s-au întâlnit în a 19-a etapă din sezonul regulat al Superligii României pe Stadionul Municipal din Sibiu. În urma rezultatului negativ, Universitatea Craiova a irosit șansa de a o devansa pe CFR Cluj, chiar dacă se putea clasa în fața ardelenilor temporar.

"Iau măsuri!" Ivaylo Petev, verdict după eșecul cu FC Hermannstadt

Ivaylo Petev, antrenorul oltenilor, a vorbit după meci și a subliniat faptul că după ce o să revadă partida o să se gândească la o măsură pe care o va aplica la echipa sa, în urma eșecului.

De asemenea, tehnicianul a precizat că pentru a se lupta la campionat, Universitatea Craiova nu trebuie să mai facă pași greșiți în campionat

"Am fost naivi și am pierdut acest meci. Am pierdut jucătorii din marcaj și astfel au marcat. Era mai echitabil un egal, au fost ocazii de o parte și de cealaltă. Trebuie să vedem unde am greșit și să pregătim echipa pentru meciul viitor, doar la asta ne gândim.

Chiar dacă ne lipsesc unul, doi sau trei jucători trebuie să ne întoarcem mai puternici pentru a rezolva această situație. Trebuie să mai văd meciul cel puțin încă o dată, apoi voi vedea ce măsuri o să iau. Trebuie să minimizăm orice greșeală pentru a ne lupta la campionat, trebuie să nu mai lăsăm loc greșelilor", a spus Ivaylo Petev după meci.

FC Hermannstadt - Universitatea Craiova 2-1

După o primă repriză tăcută, Gabriel Iancu a deblocat tabela de marcaj în minutul 51, chiar după ce jucătorii au ieșit de la vestiare. Alexandru Mitriță a restabilit însă egalitatea două minute mai târziu.

După o oră de joc, Alexandru Oroian a dus scorul la 2-1 în favoarea celor de la FC Hermannstadt, iar până la capătul celor 90 de minute tabela de marcaj a rămas nemodificată.