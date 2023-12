ACUM Hermannstadt - Universitatea Craiova 0-0. Oltenii au victorii pe linie cu Petev pe bancă

Hermannstadt - Universitatea Craiova 0-0

Min. 1: A început partida!

Universitatea Craiova are victorii pe linie cu noul antrenor, bulgarul Ivaylo Petev (48 de ani), și a revenit în lupta pentru titlu. Este pe locul trei, cu 32 de puncte, la egalitate cu CFR Cluj și la cinci puncte de FCSB.

Hermannstadt - Universitatea Craiova, ora 14:00, LIVE TEXT

Cu trei puncte la Sibiu, oltenii pot profita de meciul direct dintre CFR Cluj și FCSB și se pot apropia de poziția de lider.

De partea cealaltă, Hermannstadt este pe locul șapte, cu 25 de puncte, iar o victorie ar putea să o readucă, cel puțin temporar, pe loc de play-off în Superliga României.

”Va trebui să dăm totul pe teren, ne așteaptă trei meciuri foarte grele acum pe final de an, implicit cel cu Craiova, care este acum pe 2. Nu are cum să nu fie un meci dificil, Craiova are jucători de calitate, și în tur puteam scoate ceva, am avut o repriză secundă mai bună.

Noi prin jocul nostru poate vom face ca Universitatea să nu mai pară așa într-o formă bună, am făcut meciuri foarte bune cu echipele bune al campionatului, puteam scoate mai multe puncte”, a spus Marius Măldărășanu, antrenorul lui Hermannstadt, înainte de meci.

FC Hermannstadt şi Universitatea Craiova s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de nouă ori, de două ori au câştigat sibienii, de şase ori s-au impus oltenii, iar o partidă s-a terminat la egalitate.