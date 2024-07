Helmut Duckadam a dat verdictul: ”Au cel mai bun lot din Superligă”

Chiar dacă FCSB a câștigat titlul în sezonul precedent după ce a dominat autoritar campionatul, Helmut Duckadam este de părere că rivala Rapid București are acum cel mai bun lot.

Înainte de meciul cu Petrolul Ploiești din etapa a treia, echipa pregătită de Neil Lennon a strâns doar două puncte, după 1-1 cu UTA Arad și 2-2 cu CFR Cluj.

Helmut Duckadam: ”Rapid are cel mai bun lot din România”

Rapid a fost, din nou, printre cele mai active echipe pe piața transferurilor în această vară. Ultima ”lovitură” dată de Dan Șucu și Victor Angelescu a fost transferul lui Alexandru Pașcanu (25 de ani).

”Cred că Rapidul are cel mai bun lot din România la ora actuală. În momentul în care ai atâția jucători, Manea, Borza, Pop, care sunt pe bancă și mai sunt. Vreau să-i vedem și la lucru”, a spus Duckadam, la Digi Sport.

Alexandru Pașcanu, prezentat oficial la Rapid

Pașcanu a oferit și o primă reacție după ce a fost prezentat oficial ca jucător al Rapidului. Fostul component al naționalei de tineret așteaptă să debuteze în fața fanilor pe stadionul din Giulești.

"Mă bucur foarte mult că am ajuns la Rapid. Îmi aduc aminte că am fost la un meci de-ale Rapidului, în 2018, contra Stelei, și am stat chiar în galerie, am rămas impresionat de atmosferă.

Eu am plecat din țară la cinci ani, însă am locuit la câteva minute de stadionul Giulești, astfel încât cred că era inevitabil să ajung la Rapid. Sunt fericit și abia aștept să debutez în fața fanilor", a spus Pașcanu.