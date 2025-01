Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară, de la ora 20:00, în etapa cu numărul 24 din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, ”câinii” au înregistrat toate cele trei puncte.



Hakim Abdallah, mesaj în limba română după ce a marcat două goluri pentru Dinamo



Hakim Abdallah, autor a două goluri - primul, în minutul 35, și al doilea, în minutul 82 - a vorbit după meci și a scos în evidență faptul că cel mai important lucru are legătură cu cele trei puncte obținute de dinamoviști.



La finalul flash-interviului, Abdallah a avut și un mesaj în limba română.



”E un sentiment foarte plăcut. Am venit aici să luăm cele trei puncte. Misiune îndeplinită. Bonusul e că am reușit să înscriu două goluri și să ajut echipa. În Antalya am declarat că vreau să revin la nivelul meu obișnuit. Acum sunt bine. Cel mai important e că am câștigat.



E o echipă care aleargă mult, ați văzut că au jucători cu calitate, s-a văzut și la golul pe care l-au marcat. Trebuie să demonstrăm pe teren că merităm să ajungem în play-off.



Nu vrem să vorbim despre campionat, despre titlu. Vrem să luăm lucrurile meci cu meci, să ajungem în play-off și după mai vedem.



Sper să fiu titular. Oriunde mă pune antrenorul, și în stânga, și în dreapta, și în centru, încerc să ajut echipa. Mă bucur de încredrea tuturor celor de aici de la Dinamo, ei știu ceea ce pot să fac pe teren.



Și atunci când am nimerit bara am simțit suporterii în spatele nostru. Parcă e mai simplu când ai atâția suporteri în spate.



(n.r. Ai un mesaj în limba română?) Mulțumesc pentru tot”, a spus Hakim Abdallah după meci.



