Hakim Abdallah a fost lăudat în mai multe rânduri de către Gigi Becali, patronul de la FCSB, iar afaceristul declara la un moment dat că ar vrea să îl transfere pe atacantul din Madagascar la echipa sa.

Cum a comentat Hakim Abdallah interesul manifestat de Gigi Becali

Înaintea primului meci oficial al ”Câinilor Roșii” din 2025, Hakim Abdallah a vorbit despre propunerea lansată de finanțatorul roș-albaștrilor. Fotbalistul din Madagascar spune că, atât timp cât se află sub contract cu clubul din ”Ștefan cel Mare”, este ”trup și suflet” pentru Dinamo.

Abdallah a subliniat că este fericit la gruparea alb-roșie și spune că în momentul de față își dorește să revină la cea mai bună formă. După accidentările repetate din ultima perioadă, Abdallah nu a mai avut randamentul așteptat.

În acest sezon, Abdallah are doar două goluri și trei pase decisive în 17 meciuri.

”Am contract, cu opțiune, vedem. Am discutat cu conducerea la începutul sezonului, un pic, apoi m-am accidentat... O să vedem. (n.r. întrebat ce șanse sunt să ajungă la FCSB) Care sunt șansele ca să ce??!

Informațiile nu sunt corecte, uneori. Nu știu ce se întâmplă în afara mea, în exterior, eu știu doar că vreau să revin la nivelul meu. Și vreau să muncesc din greu ca să fiu mai puternic pe teren. Și să ajut echipa, fiindcă eu cred că în acest sezon putem realiza multe lucruri bune.

Așa cum am spus și spun tuturor, sunt la Dinamo acum, sunt fericit, vreau să dau totul pentru Dinamo și... știu, multă lume vorbește. Și-am mai spus că eu nu am zis niciodată nimic. Da, am avut, personal, câteva momente proaste, cu accidentări, dar eu vreau să revin la cel mai înalt nivel, să fac un sezon bun cu Dinamo, doar asta mă interesează, de aceea sunt atent doar la Dinamo. Atât”, a declarat Hakim Abdallah, conform GSP.

700.000 de euro este cota de piață a lui Hakim Abdallah, potrivit Transfermarkt.

Ce spunea Gigi Becali despre Hakim Abdallah la finalul anului trecut

La finalul anului trecut, Gigi Becali declara că este încântat de felul în care se prezintă pe teren Hakim Abdallah, însă se arăta convins că Dinamo nu ar renunța la atacantul din Madagascar, lucru infirmat însă de administratorul special al ”Câinilor”, Andrei Nicolescu, cel care a declarat că ”toți jucătorii sunt de vânzare”.

”La Abdallah nu trebuie să mă uit, că îl știu, îmi place. Dar nu cred că îl pot lua. Abia au început și ei să scoată capul și suporterii ar face scandal”, spunea Gigi Becali la finele anului trecut.