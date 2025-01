Atacantul din Madagascar a intrat, încă din vară, în vizoul lui Gigi Becali pentru un posibil transfer la FCSB și a fost întrebat direct dacă ar accepta să îmbrace tricoul campioanei României.



Abdallah a ”driblat” elegant răspunsul și a spus că se concentrează pe ce are de făcut la Dinamo, acolo unde a marcat două goluri și a bifat trei pase decisive în acest sezon.



Hakim Abdallah: ”Mă concentrez doar pe mine”



„Acum mă concentrez doar pe mine. Am ratat foarte multe meciuri cu aceste accidentări. În vară nu am avut deloc pauză şi a fost foarte greu fizic şi mental să salvăm echipa. Pentru mine e mai simplu să joc pentru primele locuri decât să lupţi pentru salvare.



Ai mai multă presiune, este diferit. Am fost consumat fizic şi mental, dar am reuşit să salvăm echipa.

În acest sezon am avut o accidentare la gleznă, a fost greu. Îmi spun mereu: “De ce mi se întâmplă tocmai mie?”. Nici când am revenit nu am fost la 100% şi asta m-a frustrat”, a spus Abdallah, potrivit Fanatik.ro.



Chiar dacă a început bine sezonul la Dinamo, Abdallah s-a accidentat și nu a mai dat același randament după revenirea pe gazon.



În prezent, site-urile de specialitate îl evaluează pe Abdallah la 700.000 de euro.