Farul lucrează fără cusur pe fiecare palier al clubului. Gică Hagi, cel mai valoros jucător din istoria fotbalului românesc, a pus în practică la Farul toată experiența vastă acumulată în carieră și, în timp, rezultatele au venit.

"Regele" a construit la Ovidiu o fundație care se dovedește a fi eficientă. Juniorii lucrează într-un mediu compatibil cu aspirațiile clubului, iar urcușul pe scara performanței a survenit firesc. La Farul, de la baza piramidei lucrează non-stop profesioniști cu autoritate în domeniul sportului până în vârful piramidei pusă la punct de fostul decar al naționalei.

Unul dintre secretele performanțelor clubului Farul Constanța, campioana ediției 2022-2023, îl reprezintă și calitatea staff-ului tehnic-administrativ.

Gheorghe Hagi îl are în echipa sa, în funcția de Director de Marketing, pe singurul absolvent din România al promoției al MBA în Sport Management la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea.

Butragueno i-a înmânat diploma lui Costin Mega

Directorul de marketing al Farului, Costin Mega, a absolvit în această lună - promoția 2023, cursurile prestigioasei universități, diploma fiindu-i înmânată de Emilio Butragueno, o legendă a fotbalului spaniol, în prezent director general of the Real Madrid Graduate School - Universidad Europea and Real Madrid's director of institutional relations.

Ceremonia a avut loc în incinta bazei Valdebebas într-un cadru festiv, prezidat de Florentino Perez, președintele Real Madrid.

"Sunt încântat să vă anunț că am finalizat cu succes programul Executive MBA în Sport Management la Escuela Universitatea Real Madrid Universitatea Europa. A fost o călătorie incredibilă plină de cunoștințe valoroase, experiențe îmbogățite și conexiuni uimitoare în lumea managementului sportiv.

Vreau să-mi exprim recunoștința față de membrii excepționali ai facultății și colegilor mei de clasă pentru sprijinul și inspirația lor pe parcursul acestui program. Abilitățile și perspectivele pe care le-am dobândit mă vor împuternici fără îndoială să am un impact semnificativ în industria sportivă.

Un strigăt special pentru toți prietenii și familia mea care au fost alături de mine la fiecare pas. Încurajarea și credința ta în abilitățile mele înseamnă totul pentru mine. Sunt încântat să accept noi provocări, să aplic ceea ce am învățat și să contribui la succesul organizațiilor sportive și sportivilor. Rămâneți aproape pentru mai multe actualizări despre călătoria mea! Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul vostru neclintit!", a declarat Costin Mega.

Real Madrid University-Universidad Europea este printre primele 6 universități la nivel mondial din domeniul sportului.