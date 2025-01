CFR Cluj a avut o primă repriză excelentă în care a dominat copios Farul lui Hagi. Louis Munteanu a marcat toate cele trei goluri ale ardelenilor, în minutele 8, 37 (penalty) și 66. Dobrogenii au redus din handicap în minutul 71, după un gol înscris de Carlo Casap din lovitură liberă.

Gică Hagi și-a luat adio de la play-off după CFR Cluj - Farul 3-1

La finalul meciului, Gică Hagi a apărut supărat și resemnat la interviu. Managerul tehnic al Farului spune că echipa sa nu merită să fie în play-off și anunță că va exista o ședință în cadrul clubului în care se va stabili noua strategie.

"A câștigat net CFR-ul. Am arătat că nu suntem echipă de play-off, că nu merităm și că începem altă strategie, altă viziune de mâine. Trebuie să vedem ce trebuie să facem de mâine acolo ca să revenim cu picioarele pe pământ. Va fi un an foarte greu.



Ați văzut ce a făcut diferența, ce rost are să mai zic eu? N-am avut puterea să jucăm de la egal la egal cu CFR, așa cum am făcut-o în toți anii. În seara asta n-am avut putere, eu asta am văzut. Din când în când, au fost anumite momente mici, dar prea mare diferența.



Trebuie să revenim cu picioarele pe pământ și să muncim. Am arătat că nu suntem echipă de play-off! Nu știu ce vom face. Vedem. Vom avea ședință în club, vom analiza și vedem ce decizie o să luăm", a spus Gică Hagi.

CFR Cluj a urcat pe locul 3, cu 39 de puncte, la două lungimi în spatele primelor clasate U Cluj și FCSB. De partea cealaltă, Farul se află pe locul 12, cu 25 de puncte și practic și-a luat adio de la play-off.