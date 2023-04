Gigi Becali: „L-am vândut deja cu opt milioane de euro!” Tun financiar dat de patronul FCSB

După ce a anunțat că se retrage din fotbal în urma nemulțumirilor față de arbitrajul din meciul Rapid – FCSB 1-0, Gigi Becali, finanțatorul vicecampioanei, a anunțat că a dat un adevărat tun financiar.

Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că a ajuns la un acord pentru vânzarea hotelului de lux pe care îl deține în stațiunea litorală Venus, obținând o sumă considerabilă de 8 milioane de euro.

Tun financiar dat de Gigi Becali

Becali a susținut că în ultima perioadă a purtat discuții cu trei potențiali cumpărători interesați de această afacere, iar acum negocierile au ajuns la final, urmând ca în zilele viitoare să fie îndeplinite formalitățile legale pentru încheierea tranzacției.

„Nu am închiriat plaja, pentru că eu am vândut hotelul. Am bătut palma, doar trebuie să facem actele. Am chiar trei clienți, cine dă primul banii. Opt milioane am cerut pe el, l-am vândut, practic, deja”, a spus Gigi Becali pentru Cancan.ro.

Hotelul din stațiunea Venus reprezintă un adevărat tun financiar dat de Becali. Achiziționat de Beclai cu 6.8 milioane de euro, hotelul a fost exploatat în ultimii ani de patronul FCSB, iar acum l-a vândut cu 8 milioane de euro, ceea ce mai aduce un profit de 1.2 milioane de eur.