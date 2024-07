Gigi Becali nu stă pe gânduri! Cum va arăta echipa de start a FCSB-ului: "E clară treaba!"

Campioana României s-a impus prin golurile marcate de Alexandru Băluţă (20), Malcom Edjouma (28, 36) şi David Miculescu (72), după se câştigase cu 7-1 în prima manşă.

În turul secund preliminar, FCSB o va întâlni pe Maccabi Tel Aviv, primul meci urmând să aibă loc pe teren propriu, pe 23 iulie, în exclusivitate pe PRO TV și VOYO, iar manşa secund în deplasare, pe 30 sau 31 iulie.

Ce modificări vrea să facă Gigi Becali în echipa de start

Patronul campioanei României a făcut o analiză a evoluției jucătorilor în debutul de sezon, numind jucătorii de care este mulțumit și cei de la care așteaptă mai mult.

"E clară treaba. Șut și Lixandru trebuie să fie acolo. Al treilea e Olaru. În apărare vreau să merg pe Ngezana – Dawa, ca fundași centrali. În dreapta nu prea mi-a convenit nici de Crețu. O fi la început… Face multe prostii. O să încercăm cu Kiki, poate poate în dreapta.

Băluță va juca pe stânga. Popa mi-a plăcut de el. Vine mai mult în spate la dublaj. Și David probabil va avea calitate. Mie îmi place jucătorul de fotbal căruia îi place mingea. O cauți să fie la tine. La care nu vine mingea, înseamnă că îi e frică de minge.

Atunci ce nevoie să am de el? Vrei să joci la FCSB? Trebuie să te întâlnești cu mingea mai des. Găsește-o. Cum face Popa. Păi dacă te ascunzi de minge, unde să dea pas? Vino la primit, cum face Olaru. E peste tot. A greșit săracul mult, e primul meci, dar e peste tot.

Ștefănescu e fotbalist, clar. Ce am spus de el, nu retrag nimic. Dar valoare are, ce am spus așa rămâne. (n.r. – Rămâne Ștefănescu în dreapta și Băluță în stânga?) Da, da", a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

VIDEO | Rezumat FCSB - Virtus AC 4-0



