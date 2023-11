Gigi Becali nu a uitat de rapidiști, după înfrângerea cu U Cluj: "Îmi e mai clar de la etapă la etapă"

Formația antrenată de Cristiano Bergodi a ratat șansa de a urca pe locul doi în clasament, rămânând pe poziția a treia, cu un avans de un punct față de Universitatea Craiova.

Gigi Becali, ironii la adresa giuleștenilor

După remiza celor de la CFR Cluj și înfrângerea rapidiștilor, FCSB a avut cel mai mult de câștigat, consolidându-și poziția de lider.

"M-a surprins total înfrângerea Rapidului. Nu mă așteptam ca băieții lui Șucu să piardă meciul ăsta din Giulești cu U Cluj. Au avut șansa să vină pe locul doi, în spatele nostru, dar au ratat-o.

Aici mă face să mă gândesc că și Rapidul are probleme în meciurile cu miză, iar eu cred că noi trebuie să profităm. Am dus în ultimii ani mai multe bătălii ca Rapidul în astfel de meciuri, iar în acest campionat trebuie ca noi să demonstrăm că am învățat ceva din luptele pierdute în anii trecuți. Dar îmi e mai clar de la etapă la etapă că noi suntem principala favorită în lupta la titlu", a declarat Gigi Becali, potrivit Prosport.

Dan Șucu, după înfrângerea cu U Cluj

La o zi distanță de la supriza din Giulești, acționarul majoritar al rapidiștilor a dezvăluit că l-a surprins total căderea suferită de echipa sa în meciul cu U Cluj.

"De când am intrat în fotbal, de când am intrat în fenomen, de când am venit aici la Rapid, nu mi s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. Să conducem cu 2-0 în Giulești și să pierdem cu 3-2, n-a fost o senzație plăcută, trebuie să recunosc asta. Probabil, în fotbal ca și în viață, pentru toate există un început. Doamne ferește! Nu credeam că o să pierdem cu 3-2 mai ales în fața suporterilor noștri minunați care au făcut o atmosferă fantastică", a spus Dan Șucu, potrivit Fanatik.

Rapid ocupă locul trei în clasamentul Superligii, cu 30 de puncte, șapte mai puține decât liderul FCSB și la doar două puncte în spatele lui CFR Cluj.