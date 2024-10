În privința lui FCSB, omul de afaceri a spus că a transferat doar jucători foarte buni, cu două excepții: William Baeten, fostul mijlocaș al celor de la FCU Craiova și Daniel Popa, atacantul cumpărat de la Universitatea Cluj.

Ioan Ovidiu Sabău, verdict pentru Daniel Popa

La scurt timp după declarațiile lui Gigi Becali, Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul celor de la Universitatea Cluj, fosta echipă a lui Daniel Popa, a vorbit despre situația în care se află atacantul la gruparea roș-albastră.

Ioan Ovidiu Sabău consideră că lui Daniel Popa îi va fi din ce în ce mai greu să se impună la echipa patronată de Gigi Becali în condițiile în care roș-albaștrii l-au transferat pe Daniel Bîrligea, fotbalistul care are un start foarte bun la FCSB.

Antrenorul îl avertizase pe Daniel Popa în legătură cu presiunea de la FCSB și în vară, când Gigi Becali l-a transferat pe atacant de la Univeresitatea Cluj.

”Acum că a venit Daniel Bîrligea, normal că o să-i fie mai greu să joace și să se impună”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, potrivit Digi Sport.

Gigi Becali: ”Eu am numai calitate, fără Baeten și Popa!”

Zilele trecute, Gigi Becali a recunoscut că nu este mulțumit de două dintre transferurile realizate în această vară, cel al lui William Baeten și cel al lui Daniel Popa.

”Eu am luat calitate! Am luat Ștefănescu, calitate, Bîrligea, calitate, Popescu, calitate, am luat Tănase, super calitate, clasa întâi. Eu am numai calitate. Nu îi mai pun pe Baeten și pe Popa. Pe Baeten nu îl mai pun că nu mi-a plăcut ultima dată, parcă înota”, a spus Gigi Becali în cadrul unei conferințe de presă.