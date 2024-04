Patronul giuleștenilor a făcut deplasarea alături de fanii rapidiști la Craiova, pentru confruntarea din a doua etapă a play-off-ului Superligii României, pe care Rapid a pierdut-o.

Gheorghe Răducan, alias ”Corsicanu”, îi propusese înainte de meci acționarului majoritar de la Rapid să urmărească derby-ul cu oltenii din galerie, iar Șucu acceptase asta.

Gigi Becali îl consolează pe Dan Șucu: ”Săracul! Rar mi s-a dat să văd”

Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a menționat că i-a părut rău că Dan Șucu a făcut deplasarea la Craiova și nu s-a putut bucura de victoria clubului pe care-l patronează.

De asemenea, latifundiarul din Pipera a remarcat că nu o să uite niciodată momentul în care s-a aflat pe stadion la Middlesbrough - FCSB 4-2, când englezii i-au întors miraculos pe roș-albaștri în semifinalele Europa League.

”Șucu e un om de foarte mare calitate. Nu vorbesc foarte des cu el, dar e un om prea bun. Sentiment de milă? Când l-am văzut acolo, ziceam: 'Băi, săracul de el!'. Puneți-vă în locul unui patron. Dă milioane de euro, se duce la Craiova, stă ore în șir cu autocarul pentru că vrea să le facă pe plac fanilor. Stă în vacarmul ăla și vine bătut de acolo.

Și disprețuit de lume pentru că a pierdut! Nu mai bine îmi văd de treaba mea când pierd, stau relaxat în pat? De ce să mă duc eu să fiu bătut? Cum am fost la Middlesbrough. O să țin minte toate viața mea. Ne-au dat ăia 4 goluri, aveam 3-0 la ei. Eu am fost la meci acolo și am venit bătut. Asta nu o să uit și nu o să uit niciodată până la moarte nici meciul cu Ludogorets.

De la meciul cu Ludogorets îmi vine în minte toată viața mea când a dat Szukala în piciorul ăluia în minutul 92, a dat ăla un voleu, apoi prelungiri și am pierdut calificarea, am pierdut 20 și ceva de milioane. Ludogorets a fost mai important decât Middlesbrough. Erau 20 și ceva de milioane de euro. Mie îmi pare rău de Șucu când îl văd așa. Rar mi s-a întâmplat asta.

Doar de Gică îmi mai pare rău așa când mănâncă bătăi prin deplasări, pe la Iași sau Arad. Mă gândesc că mai vine și amărât de pe drum. În rest, nu m-a interesat niciodată, dar Șucu e prea calitate de om”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

