Alexandru Băluță (29 ani) a fost prezentat oficial la FCSB. Luni, 19 iunie, după ce a efectuat vizita medicală la Institutul Național De Medicină Sportivă, atacantul a susținut prima conferință de presă la noul său club, alături de Mihai Stoica.

Gigi Becali i-a dat replica lui Mihai Rotaru

Mihai Rotaru a fost surprins când a aflat că Alex Băluță a semnat cu FCSB și l-a acuzat de trădare pe jucător. Mai ales că, din spusele omului de afaceri, primise aceeași ofertă de la Universitatea Craiova. Însă, Gigi Becali a dorit să-i reamintească omologului său faptul că nu s-a opus atunci când, recent, analistul video al roș-albaștrilor, Marius Francisc, a acceptat propunerea oltenilor. Mai mult, patronul FCSB-ului a dezvăluit că pactul cu Mihai Rotaru de a nu licita pentru aceiași fotbaliști a căzut chiar la insistențele finanațatorului din Bănie.

„N-am apucat să vorbesc cu el, dar o să vorbesc. El să știe un lucru. Din moment ce tu iei un analist video, eu cum să nu iau un jucător care e liber? Eu ce am făcut? Am luat un jucător liber, nu? Convenția cu el era cu Dawa, atunci. L-am întrebat și a zis: 'Nu, Gigi, să fie sânge!'. Apoi m-a sunat: 'Băi, Gigi, pe tine nu te ajută!'. Mihaie, ai spus să fie sânge, așa că hai să tragem sânge, să vărsăm sânge. Și am vărsat sânge! Nu așa a zis el? Dacă e vorba de chestiune morală, dacă mă pui să iau un angajat de la o echipă, nu o fac. Dacă mă pui să iau un jucător, iau, pentru că ăla are un contract și nu e sclav. Hai să vedem cine e mai moral: eu că am luat un jucător liber sau el, că a ademenit un angajat? Ce e mai urât? Nu m-am supărat nici pe asta. Omul trebuie să se ducă unde e mai bine pentru ei. MM mi-a spus că e cel mai bun, dar dacă e mai bine pentru el, lasă-l să se ducă”, a declarat Gigi Becali pe 20 iunie.

Reacții după transferul lui Alexandru Băluță la FCSB: „S-a dus pentru bani! / Nici eu nu m-aș fi dus la Craiova”

Fostul arbitru Ion Crăciunescu crede că Alexandru Băluță a decis să semneze cu FCSB strict datorită ofertei financiare.

„S-a dus pentru bani! Pentru că el spune că e legat de Craiova sufletește. Când ești sufletește de Craiova și ai crescut acolo, ce te poate aface? Și-a schimbat inima și s-a legat de FCSB sau cum?

Nici domnul Rotaru, pe care îl stimez, nu are dreptate atunci când spune că e jucător de jocuri (n.r - de noroc) și nu știu ce. Dacă vrei să te duci undeva, spui toate lucrurile pe față, dar eu nu cred că a vrut. I-a convenit mai mult oferta asta (n.r - de la FCSB)”, a spus Ion Crăciunescu, la Digisport.

În schimb, Bogdan Stelea spune că ar fi procedat la fel ca Alexandru Băluță. Fostul portar al naționalei României s-a arătat deranjat de faptul că Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a amintit despre dependența de jocurile de noroc avută în trecut de fotbalist.

„Am vorbit de FCSB, i-am spus că ar fi o greșeală mare dacă ar merge acolo, din mai multe aspecte. Noi îl cunoaștem pe Alex de mic. Nu vreau să discut acest aspect (n.r. – problema cu jocurile de noroc). Colegii mei sunt supărăți, au mers nopțile după el ca să îl ajute, dar nu vreau să intru în aceste discuții Au fost colegi care au pierdut nopțile după el pentru a-l ajuta, dar nu vreau să intru în aceste discuții”, declara recent Rotaru.

„Eu, dacă aș fi avut discuția cu domnul Rotaru, și eram condiționat de maniera în care a fost condiționat, nici eu nu mai mergeam la Craiova. Nu mai mergeam! E viața mea, fac ce vreau cu ea. Vorbim de niște bani. Trebuie să ai încredere în mine, nu sunt un copil mic.

Ce, mă duc acolo să mă tratez condiționândă-mă cu bani? Indiferent de ce s-a întâmplat... dacă tu faci anumite lucruri pentru mine la un moment dat, stai să-mi scoți ochii toată viața? Le faci că simți, că poți să ajuți un om, că vrei să le faci”, a spus și Bogdan Stelea.