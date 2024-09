Gigi Becali, detalii de la negocierile cu Daniel Bîrligea: ”Am vorbit chiar eu cu băiatul!”

Gigi Becali a oferit detalii de la negocierile purtate cu Daniel Bîrligea.

Gigi Becali: ”Vrem neapărat să îl punem pe Bîrligea pe lista UEFA!”

Patronul de la FCSB spune că discuțiile s-au purtat în doar 30 de minute, iar fotbalistul a fost convins rapid să semneze cu gruparea roș-albastră.

De altfel, Gigi Becali a transmis că își dorește să îl pună pe Bîrligea pe lista UEFA imediat după ce acesta va semna actele cu FCSB.

”Am vorbit chiar eu cu băiatul. Mi-a plăcut de el. Vorbește frumos și cu personalitate. Mi-a zis că lui nu îi este frică de nimic. Vine să facă vizita medicală. Nu e mare lucru. El era la Brăila, acasă. Mi-a zis: ‘Da, nea Gigi. De la Brăila la București fac două ore. Mâine sunt acolo la vizita medicală’.

Mi-a plăcut mult. Are personalitate. Nu e doar un jucător de valoare. Pare un băiat cu foarte mult caracter. A fost o discuție pe care am avut-o personal. I-am explicat ce planuri am cu el. Băiatul mi-a zis că e în regulă și a spus că, dacă cluburile s-au înțeles, o să vină să semneze actele.

I-au convenit toate condițiile pe care i le-am spus. Are și el un impresar. Bîrligea vine mâine la vizita medicală. Vrem neapărat să-l punem pe lista UEFA”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.

1,6 milioane de euro este cota de piață a lui Daniel Bîrligea, potrivit Transfermarkt.

Detaliile transferului lui Daniel Bîrligea la FCSB

Inițial Gigi Becali s-a oferit să plătească 1,5 milioane de euro pentru transferul fotbalistului, însă oferta patronului de la FCSB era departe de cerințele lui Ioan Varga, care își dorea 2,5 milioane de euro și 20% dintr-un transfer ulterior.

În cele din urmă, cele două părți s-au întâlnit la jumătate. Din informațiile PRO TV și Sport.ro, FCSB va plăti două milioane de euro, iar CFR Cluj își va păstra 15% dintr-un viitor transfer.