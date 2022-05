După pasul greșit făcut de echipa sa, Gigi Becali a acuzat clubul ilfovean că a fost premiat atât de Primăria Voluntari, cât și de rivala CFR Cluj pentru a o încurca pe formația sa. Mai mult, patronul de la FCSB s-a arătat revoltat de faptul că echipa lui Liviu Ciobotariu a decis să mizeze pe toți jucătorii importanți, în condițiile în care pentru FC Voluntari urma o finală de Cupa României contra lui Sepsi.

Gigi Becali continuă disputa cu finul Pandele

Deși a trecut mai bine de o săptămână de la momentul respectiv, Gigi Becali nu a trecut peste. Omul de afaceri l-a ironizat pe finul Florentin Pandele, primarul din Voluntari, și a spus că a intenționat chiar să discute cu Gabriela Firea, soția edilului din Voluntari.

"Nici nu ai unde să vorbești (n.r - cu Florentin Pandele), nu are telefon. Ce să fac, să mă duc acasă? Nu am nicio treabă. Nu poți să stai cu un fin supărat de la fotbal 100 de ani. Asta e, s-a întâmplat. A fost mâhnire. Bă, nu se poate să faci împotriva ta numai să-i faci rău nașului tău? Mă, dacă tu joci finala Cupei. Ia, mă, și joacă pentru ce ai muncit un an întreg. Ce, ai muncit pentru CFR? Dacă ai muncit un an, ia mă Cupa, du-te în cupele europene. Pentru ce să joci tu cu prima echipă cu FCSB? Ăia nu mai stăteau în ghete, erau sleiți de puteri.

Asta m-a deranjat pe mine. Dacă tu ai Cupa de luat, ce treabă ai tu să o ajuți pe CFR? În rest, treaba lui. Nu o să mă cert cu finul pentru fotbal. Nu am făcut niciodată blaturi, aranjamante. Dar dacă nașul tău sau finul tău e în situația asta... și tu dacă joci finala Cupei.

Da, m-a bucurat că au pierdut. Nu am avut unde să-i dau mesaj: 'Felicitări pentru Cupă! Ai muncit un an pentru CFR!', că îmi era aiurea să îi dau finei. Am zis: 'Lasă, mă, se supără fina pe mine acum'. Dar tot îi zic, când mă întâlnesc cu el, îl iau în brațe: 'Felicitări că ești un om ajutător! Ce milostiv ești! Ai muncit un an pentru CFR! Vai, vai, ce milostiv ești'. Era normal să joace, dar nu era normal să nu-și apere interesul lor. Tu joci finala Cupei, nu era normal să odihnească jucătorii pentru finala Cupei", a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.