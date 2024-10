Recent, patronul FCSB a vorbit despre momentul în care Dan Petrescu l-a înlocuit cu un minut înainte de încheierea meciului (Petrolul - CFR 0-0) pe Louis Munteanu.



Iar Ioan Varga a replicat imediat, spunând pentru fanatik: ”Îi transmit domnului Becali să-și vadă de echipa sa, să-și vadă de afacerea sa, să-și vadă de ciorba sa”.



Gigi Becali a sunat un patron din SuperLiga: ”Iartă-mă, tati!”



Gigi Becali a revenit, ulterior, cu scuzele de rigoare și a susținut că Ioan Varga a avut dreptate și că nu ar fi trebuit, în fapt, să se amestece în treburile vicecampioanei.



”L-am sunat pe Varga… Dacă omul are dreptate și am greșit… I-am zis 'Băi, tati, iartă-mă, am greșit!'. A zis 'Bine, tati. Să fii sănătos'.



El îmi zice mie tot timpul 'tati'. Dacă are omul dreptate, ce să spun, că nu are? Dacă omul e atât de cuminte, își vede întotdeauna de treaba lui, eu pentru ce să nu-mi văd de treaba mea?



Are dreptate, dacă nu vrea să vorbesc despre clubul lui. Zice 'să-și vadă de echipa lui, să nu mai zică de noi”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.



Motivul pentru care Dan Petrescu l-a înlocuit pe Louis Munteanu a fost că fotbalistul a suferit o leziune musculară de gradul 1 - TOATE DETALIILE AICI.



Cum arată clasamentul SuperLigii