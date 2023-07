Gigi Becali și-l dorește de ceva timp pe Vlad Chiricheș la echipă. Patronul FCSB poartă și acum negocieri cu fostul jucător al roș-albaștrilor, pe care l-a vândut în 2013 la Tottenham Hospur pentru 9.5 milioane de euro și pe care vrea să-l repatrieze.

Gigi Becali a spus tot cu privire la repatrierea lui Vlad Chiricheș

Latifundiarul din Pipera a remarcat faptul că a fost de acord cu tot ce și-a dorit Vlad Chiricheș și a mai evidențiat motivul pentru care întârzie semnarea contractului.

„Chiricheș se antrenează cu noi. Continuă telenovela. Eu vorbesc de niște principii financiare. Eu m-am dus la maxim (n.r - cu oferta). Dacă mai sărim și mai sărim, unde ajungem? Sunt niște principii financiare pe care trebuie să mizezi. După aia, ajungem și noi în insolvență, faliment. Nu mai acoperă plapuma picioarele. Eu cred că va veni, așa cred.

El ce face acum? E băiat deștept, a strâns milioane mult. El studiază acum echipa, vrea să vadă ce echipă are. Am echipă bună să iau bonusurile? El trebuie să înțeleagă că, dacă vine și el, când ai un fundaș ca el care iese cu mingea la picior, este extraordinar. Nu e problemă cu accidentările, pentru că nu joacă în Italia, ci în România.

Acolo era foarte solicitat. El vrea pe doi ani, eu vreau pe un an, nu risc pe doi. El așteaptă acum să vadă ce facem cu bulgarii, cum jucăm noi în cupele europene și dacă trecem mai departe. Plus de asta, așteaptă să vadă probabil dacă are ceva mai bun. Dacă luăm campionatul și ne calificăm la anul, ajunge la un milion de euro aproape”, a spus Gigi Becali la Fanatik Superliga.

FCSB - Dinamo 2-1

„Roș-albaștrii” au făcut o primă repriză perfectă. Mai întâi, echipa pregătită de Elias Charalambous a deschis scorul în minutul 30 prin Florinel Coman. Ulterior, Darius Olaru a majorat diferența în minutul 35.

În repriza a doua, jocul FCSB-ului s-a stins însă. Dinamo a redus din diferență în minutul 83 prin Goncalo Gregorie, iar tabela a rămas nemodificată până la capătul celor 90 de minute.

Echipele de start