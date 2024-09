Gigi Becali și-a exprimat neîncrederea că oltenii vor reuși această mutare.

Patronul campioanei României a menționat că Cicâldău ar avea o ofertă de ultimă oră din Turcia, ceea ce ar complica negocierile cu echipa din Craiova.

Gigi Becali a reacționat, după ce Universitatea Craiova i l-a "furat" pe Alexandru Cicâldău

”Eu zic că CFR Cluj e cea mai periculoasă adversară la titlu. CFR și Craiova, dar în ordinea asta, CFR prima și Craiova a doua. Să vedem dacă îl ia Craiova pe Cicâldău. Nu cred că îl ia că acum Cicâldău are ofertă din Turcia. Eu așa am auzit din Turcia. Nu știu mai multe, de unde să știu de eu?

Eu ce știu e că e greu în play-off anul ăsta. Eu am stat și am făcut socotelile. Când am văzut Clujul (n.r. – U Cluj), Oțelul, e greu să-i întreci pe ăștia. Îți dai seama că au 18 puncte? Îi mai scoți pe Oțelul și pe U Cluj de acolo?”, a declarat Becali, potrivit Fanatik

Alexandru Cicâldău se află la Galatasaray din iulie 2021, când a fost cumpărat de la Universitatea Craiova pentru 6,5 milioane de euro. Mijlocașul a strâns 41 de meciuri și 5 goluri, iar după doar un sezon a fost împrumutat la Ittihad Kalba, în Emiratele Arabe Unite.

Revenit la Galatasaray vara trecută, Cicâldău a fost din nou împrumutat, de această dată la Konyaspor, unde a evoluat constant. Mijlocașul s-a întors din nou la gruparea din Istanbul, alături de care mai are contract până în 2026.