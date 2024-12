Informația a fost dezvăluită de presa din Italia, care a scris că cei doi sunt gata să pună la bătaie o sumă colosală, de 40 de milioane de euro, pentru a-i convinge pe actualii acționari ai celor de la Genoa să renunțe la echipă.



Gigi Becali a reacționat, după ce a aflat că Șucu poate investi în Serie A



Rămâne de văzut dacă cele apărute în presa italiană se vor confirma, având în vedere că Șucu investește la Rapid, iar Ion Țiriac a spus de mai multe ori că nu este interesat să se implice în fotbal.



Întrebat despre posibilitatea ca omologul său de la Rapid să investească în fotbalul din Serie A, Gigi Becali nu s-a arătat impresionat.



„Nu am eu treabă cu ce face Dan Şucu. Dacă are bani să preia, e foarte bine. Care e problema? Dar nu are rost să stau să comentez că nu e problema mea ce face Dan Şucu în afara ţării”, a spus finanțatorul de la FCSB, potrivit Fanatik.ro.



Genoa a avut parte de un început modest de sezon în Serie A, după care a făcut o schimbare la nivelul băncii tehnice. Alberto Gilardino a fost înlocuit de Patrick Vieira, iar în prezent echipa este la șase meciuri la rând fără eșec în campionatul Italiei.



După 16 meciuri, Genoa este pe locul 13, cu 16 puncte, la egalitate cu AS Roma și Lecce.