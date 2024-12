După 20 de etape disputate din sezonul regulat, FCSB se află pe locul trei, la două puncte distanță de liderul U Cluj și unul de Dinamo.

Gigi Becali este de părere că nici una dintre cele două formații nu reprezintă un pericol în cursa pentru titlu, numind formațiile 'periculoase'.

"Niciuna care mă interesează pe mine nu e în fața noastră! Că U Cluj nu mă interesează, că-i dă Iehova în cap când vrea el.

Pe urmă, Dinamo nu mă interesează că nu poate să țină pasul de locul 1 și nu numai asta. Și chiar de l-ar ține, n-are licență de UEFA, sunt în insolvență.

Pe mine mă interesează așa: CFR și Craiova. Atâta mă interesează! Amândouă sunt la fel de tari!", a declarat finanțatorul, potrivit Fanatik.

Gigi Becali a recunoscut că a greșit schimbările

La pauza meciului cu Farul Constanța, Gigi Becali a dictat două schimbări. Patronul de la FCSB l-a scos din teren pe Marius Ștefănescu, unul dintre cei mai buni jucători ai roș-albaștrilor din meci, iar în locul său a fost introdus David Miculescu.

A doua mutare a fost reprezentată de înlocuirea lui Florin Tănase cu Vlad Chiricheș. La o zi după partida de la Ovidiu, Gigi Becali a recunoscut că a greșit strategia.

"Am greșit, nu trebuia să-l bag pe Chiricheș. Am zis că o să țină mijlocul terenului pentru că e mai tehnic, dar trebuia să-l bag pe Baba. Aveam 1-0, trebuie să avem și niște jucători cu Craiova. Atunci am zis să-l scot pe Ștefănescu, să joace Ștefănescu și Miculescu câte o repriză cu Craiova.

Trebuie să facem un mix, pentru că trebuie să ne calificăm și în Cupă. Atunci am zis că David Miculescu se apără mai bine, nu e problemă la 1-0. Mi-a plăcut Ștefănescu, dar nu a făcut cea mai bună repriză. Cea mai bună repriză e când dă gol sau un gol și o pasă de gol.

Trebuie să dea gol, el e extremă dreapta, deci trebuie să dea goluri", a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.