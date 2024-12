Cele două echipe s-au duelat duminică seară, de la ora 20:30, în etapa cu numărul 19 din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, gruparea roș-albastră a înregistrat toate cele trei puncte.



Gigi Becali a intrat în direct la TV după ce FCSB a ajuns pe primul loc în SuperLiga: ”Nimeni nu ne mai stă în cale”

Gigi Becali, patronul lui FCSB, a mărturisit faptul că voia mai mult de la echipa sa, dar chiar și așa a admis că elevii lui Elias Charalambous joacă fotbal și l-a impresionat profund posesia pe care au avut-o roș-albaștrii.



”Mai mult mă aşteptam! Joacă echipa un fotbal extraordinar, mingea numai la noi, posesie, ocazie. Joacă echipa foarte rapid, nu poate să ne stea nimeni în cale.



Ţine cont, noi avem mulţi jucători lipsă, accidentaţi, şi fără Şut astăzi. Bine, Şut nu are probleme, dar am zis că am vrea să îl obişnuim. Chiricheş e mai bun ca Şut am zis, la mijloc, şi aşa a fost”, a spus Gigi Becali, potrivit PrimaSport.



FCSB e lider în Superligă! Cum poate rămâne pe primul loc la finalul etapei



FCSB urcă pe primul loc, cu 33 de puncte, peste Dinamo, CFR Cluj și Universitatea Cluj, și poate rămâne lider și la finalul acestei etape.



Echipa lui Gigi Becali are nevoie de un rezultat de egalitate în derby-ul dintre U Cluj și CFR Cluj de luni. Dacă una dintre cele două rivale va câștiga, atunci liderul se va schimba pentru finalul acestei etape.



În următoarea etapă, FCSB va avea parte de un test dificil, în deplasare, cu Farul Constanța, în timp ce FC Botoșani, care rămâne penultima în Superligă, va juca acasă cu Hermannstadt.