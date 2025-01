FCSB a câștigat 2-1 cu Hamburger SV în primul meci al cantonamentului din Antalya și l-a pierdut pe Darius Olaru.



În actul secund al confruntării, Darius Olaru a suferit o accidentare la umăr și a fost înlocuit, după ce a strigat de durere pe teren. A fost transportat de urgență la spital.



Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a oferit toate detaliile despre Olaru: când revine



Gigi Becali, patronul lui FCSB, a punctat faptul că Olaru a fost supus vineri unui RMN și s-a constatat faptul că nu și-a rupt nimic și nu a suferit o accidentare gravă.



Finanțatorul a susținut, de asemenea, că Olaru își va reveni în 4-5 săptămâni și că va juca împotriva Rapidului. FCSB îi întâlnește pe giuileșteni la începutul lunii martie, în penultima etapă a sezonului regulat din SuperLiga României.



”Slavă Domnului, n-are nimic grav! Nu are ligamente, nu are nimic. Sunt anumite lucruri, probabil o să stea vreo 4-5 săptămâni, ca să se refacă țesuturile. Nu are ruptură, nimic. I-au făcut RMN, da, păi de unde vă spuneam? Din capul meu?



Doctorul a spus 4-5 săptămâni, nu are nimic, Slavă Domnului. Nu-i problemă, o să fie cu Rapidul sigur.



Nu are ceva grav ca să-l poată mișca. E important că el în 4-5 săptămâni o să revină. Totul răul spre bine, ca să nu mai poată să-l cumpere nimeni! Mergem în Liga Campionilor cu el, luăm campionatul cu el!



N-avem noi jucători? Avem să ne punem și-n cap pe poziția aia. Toma, Cisotti, Tănase, Băluță... sunt patru jucători! Și Tavi Popescu, cinci jucători pot juca pe poziția aia”, a spus Gigi Becali la digisport.



Darius Olaru este un jucător-cheie pentru FCSB. Căpitanul roș-albastru a marcat 15 goluri și a oferit șapte pase decisive în 30 de meciuri în acest sezon, iar valoarea sa de piață, conform Transfermarkt, este de 7,5 milioane de euro.