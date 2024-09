Gigi Becali a început războiul cu Dan Șucu pentru transferul lui Daniel Bîrligea: ”Pentru ce a făcut, cu asta îl va răsplăti Dumnezeu!”

Deși mutarea a fost confirmată de ambele părți, iar fotbalistul și-ar fi dat acordul să meargă la FCSB, se pare că a apărut o răsturnare de situație.

Gigi Becali: ”Cum să se ducă Bîrligea la Rapid, păi el este fraier?”

Inițial, Gigi Becali a anunțat că mutarea a intrat în impas din cauza agentului fotbalistului, care nu ar fi fost mulțumit de contractul oferit de FCSB.

Totuși, între timp, patronul roș-albaștrilor ar fi aflat că motivul real pentru care transferul lui Bîrligea la FCSB s-ar fi blocat ar fi o intervenție a lui Dan Șucu, care ar fi făcut o contraofertă pentru Ioan Varga.

Patronul roș-albaștrilor a fost deranjat de gestul conducătorului de la Rapid, însă este convins că, în cele din urmă, Daniel Bîrligea va alege să semneze cu FCSB, având în vedere că roș-albaștrii vor juca în cupele europene, iar atacantul poate spera la un transfer important în vară.

”Nu credeam că Șucu poate să facă așa ceva, credeam că e om de onoare, om de calitate. Eu mă refer la un contract semnat, am contract semnat. Am vorbit cu Șucu, a spus că nu are o stare bună. A oferit un milion jumate în trei tranșe. Eu m-am înțeles deja, am semnat contractul. Eu nu știam nimic despre ei, eu am negociat cu Varga. Am zis două milioane, am semnat contractul. După aia, Șucu a zis că dă 1,8 milioane în trei tranșe. I-a zis Varga: ’Tu ai dat 1,5 milioane, acum când Becali a dat deja două milioane și am încheiat afacerea, vii și dai 1,8 milioane în trei tranșe, păi omul dă două milioane toți o dată’. Nu contează asta, una e că faci concurență, licitație, alta e că marfa e vândută.

De exemplu, mie îmi plăcea de Rareș Pop și am auzit că se negociază, nu că au semnat, am zis gata, stau să intervin și eu, gata, au fost mai vigilenți, l-au luat ei. Ce trebuia, să dau și eu telefon și să negociez și eu? Una e că e un jucător de valoare și faci licitație, alta e când s-a semnat, așa cred eu, poate am altă mentalitate.

I-a zis Varga că am semnat. A zis ’Domnule Becali, eu am o stare proastă când știu că îl ia FCSB pe Bîrligea’. Zic: ‚Bine, mă, Dane, atunci hai să ne lăsăm toți de fotbal, nu mai cumpărăm niciun jucător, ca să ai tu o stare bună’.

Dacă oile le-am vândut, cum să vii tu să dai? Eu dacă am vândut și am luat și banii pe oi, cum să zic ’Ia banii înapoi, că i le dau altcuiva’? Noi ne-am înțeles, am semnat un contract. Dacă vezi că doi oameni au semnat un contract, ce rost mai are?

Nu o să îl ia el, că nu se duce băiatul la Rapid. Cum să se ducă la Rapid, păi el este fraier? I-am zis că la anul pe vremea asta va avea trei milioane salariu. Nu știu dacă a crezut, vedem mâine. I-am scris: ’În situația asta, ești mai tare decât la națională, că ai zece meciuri de jucat până în primăvară’. Joci zece meciuri la FCSB și în vară ai plecat, ăsta e adevărul. Să vedem dacă am dreptate. Nu mi-a răspuns, dar o să răspundă el mâine dimineață. Mâine dimineață, o să vedeți că e rezolvată treaba.

Gigi Becali: ”Rapid va juca în play-out, cu Buzău și Slobozia!”

Eu am fost dezamăgit că eu aveam altă impresie despre Șucu. Nu zic că îmi schimb impresia despre el ca om, probabil omul are o altă mentalitate. Neluțu Varga poate să ia încă patru milioane de pe Bîrligea. Dacă mă calific în Liga Campionilor îi mai dau 500.000 în fiecare an. 5 calificări, 2,5 milioane. Ei vor juca în play-out, cu Buzău și cu Slobozia. Pentru ce a făcut Șucu acum, cu asta îl va răsplăti Dumnezeu”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.