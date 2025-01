După accidentarea lui Darius Olaru, Adrian Șut (25 de ani) a preluat banderola de căpitan. Titular incontestabil la FCSB, mijlocașul nu poate pleca de la campioana României fără o sumă impresionantă.



Gigi Becali i-a pus acestuia o clauză de reziliere de zece milioane de euro și a pus accentul pe importanța mijlocașului în jocul FCSB-ului.



Gigi Becali: ”Șut are zece milioane”



Evaluat la 2,8 milioane de euro de site-urile de specialitate, Adrian Șut a bifat 34 de meciuri în acest sezon, în toate competițiile, reușind să înscrie două goluri și să ofere cinci pase decisive.



„Eu l-am întrebat pe Meme, că nu știam ce clauză are Șut. Are zece milioane, că mă gândeam că mi-l ia cineva dacă are cinci. Piesa principală, numărul unu la echipă, este Șut. Fără Olaru putem să jucăm, fără Șut nu putem să jucăm. E greu!”, a spus Becali.



Anul trecut, Adrian Șut a și debutat pentru naționala României. S-a întâmplat în amicalul disputat cu Irlanda de Nord, încheiat la egalitate, scor 1-1. Edi Iordănescu l-a introdus atunci în ultimele 15 minute ale partidei.