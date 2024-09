După meciul cu Sepsi, Gigi Becali declara că s-a decis și că în iarnă îl va transfera pe Lukas Zima, portarul celor de la Petrolul Ploiești, pentru a-i face concurență lui Ștefan Târnovanu, goalkeeper-ul care l-a nemulțumit pe patronul de la FCSB cu anumite intervenții la meciul contra covăsnenilor.

Claudiu Tudor: ”Nu am bătut palma cu Gigi Becali pentru Zima!”

Totuși, Claudiu Tudor, președintele clubului prahovean, susține că deocamdată nu este nimic bătut în cuie și nu a ajuns la o înțelegere cu Gigi Becali în privința acestui transfer. Mai mult, oficialul ”Lupilor Galbeni” a mărturisit că există interes și din partea altor cluburi.

”La o înțelegere nu am ajuns, vom vedea, important e ca Zima să apere în continuare la fel, el mai are contract încă un an și 8 luni, dar suntem deschiși, pentru prețul corect orice jucător poate pleca. Nu am bătut palma cu Gigi Becali, este interes și din altă parte, vom vedea.

Nu, nu este bătut în cuie. Vom vedea dacă are și alte oferte. Astăzi nu vorbim despre Zima la FCSB, nu e bătut nimic în cuie, nu am stabilit încă”, a spus Claudiu Tudor la Fanatik.

Ce spunea Gigi Becali despre transferul lui Lukas Zima după meciul cu Sepsi

”Da, îl vreau pe Zima. Nu am discutat, stau să vorbesc despre portari? O să luăm al doilea portar în iarnă şi am terminat bâlciul. Să vezi frică la Târnovanu acum”, a declarat Gigi Becali.

Goalkeeper-ul ceh a ajuns la Petrolul Ploiești în vara anului trecut, în urma unui transfer de la VVV-Venlo din Olanda.

Zima a început fotbalul la Slavia Praga și mai apoi a evoluat la mai multe echipe din Italia precum Genoa, Reggiana, Unione Venezia, Perugia, Mantova sau Livorno.