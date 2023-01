Gigi Becali a anunțat cât scoate din buzunar pentru Juan Bauza: „Eu îl ofertez!” Suma e sub cea cerută de Adrian Mititelu 

Argentinianul a impresionat în tricoul lui FCU Craiova și i-a atras atenția lui Gigi Becali, finanțatorul de la FCSB. Pentru a se asigura că nu „îl scapă”, FCU Craiova, care l-a transferat în iulie 2022 de la Csikszereda, i-a oferit un nou contract în septembrie 2022, valabil până în 2025 și cu o clauză de reziliere de opt milioane de euro.

Recent, s-a scris că Gigi Becali ar fi făcut o ofertă de două milioane de euro pentru Juan Bauza, însă Adrian Mititelu a răspuns tranșant, excluzând varianta unui transfer pe o astfel de sumă. Totodată, patronul oltenilor a spus că e dispus să negocieze plecarea jucătorului de la 4 milioane de euro în sus.

Gigi Becali a anunțat cât oferă pentru Juan Bauza

Gigi Becali a fost întrebat despre declarațiile făcute de Adrian Mititelu, sugerând că finanțatorul lui FCU Craiova încearcă să obțină oferte mai mari de la alte echipe folosindu-se de interesul FCSB-ului, dar și de sume mai considerabile. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit și care este suma pe care o oferă în schimbul lui Juan Bauza.

„Îl las să-și facă jocul (n.r.- pe Mititelu), că nu mă costă nimic. Îi face preț. Dacă e convenabil pentru el, eu îl ofertez. Nu mă interesează pe mine Bauza, dar dacă e bine pentru el așa... Bine, sunt interesat, dar la 5-6-700.000 de euro”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Adrian Mititelu: „Dacă făcea asta Becali, nu mai vorbeam în viața mea cu el. Nu există o asemenea aberație”

„În primul rând că dacă mi-ar fi oferit vreodată Becali suma asta (n.r. 2 milioane de euro), nu mai vorbeam în viaţa mea cu el. Nu există o asemenea aberaţie, să îmi ofere mie aşa ceva. În primul rând Bauza nu pleacă în România pe nicio sumă.

Nici nu s-a pus problema unui transfer pentru că el nu pleacă în România. Ţin foarte mult la el, cred că e cel mai bun din România. Joacă pe un post… nu mai e un alt decar în România şi sunt puţini în Europa. E un jucător care valorează foarte mult, asta e opinia mea. Poate sunt prost. Nimeni din România nu poate să plătească banii ăştia. Aşa socotesc eu, poate sunt un fraier. Până la urmă preţul unui jucător este cât e tranzacţia.

Noi trebuie să vedem dacă am spus prostii sau am avut dreptate. Vedem la vară sau peste un an. Prezenţa lui Bauza poate îmi aduce mie 9-10 puncte în plus. Bauza l-a făcut mare pe Compagno şi îi face şi pe alţii. Dacă mi-ar oferi cineva 800.000 pe Bauza… eu n-am deschis discuţia nici pe 3 milioane acum, când mi-au oferit de afară. Am spus că de la 4 milioane în sus vorbim. 4 milioane banii jos şi plus bonusuri, pentru că eu ştiu ce poate. Un decar bun joacă până la 34 de ani. Sânmărtean abia la 30 de ani a fost extraordinar de bun. Bauza fiind argentinian are în sânge aşa ceva.

Este exclus să ajungă la FCSB, indiferent de oferta pe care o face Gigi Becali. E un jucător pe care n-aş suporta să-l văd că joacă pentru FCSB. Şi aşa am anumite sentimente când îl văd pe Compagno la FCSB”, a spus Adrian Mititelu, potrivit Antena Sport.