Giedrius Arlauskis pune piciorul în prag: "Dan Petrescu nu poate să facă singur minuni!"

Arlauskis și-a exprimat nemulțumirile legate de modul în care echipa ardeleană este gestionată în prezent și a descris situația ca fiind „amatorism total”.

Giedrius Arlauskis a făcut praf conducerea CFR-ului: "Amatorism total"

Recent retrasul portar, care a cunoscut succesul cu echipe precum Unirea Urziceni, FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, a fost de părere că în trecut CFR Cluj a fost un club bine condus și a explciat că succesul lor de atunci a fost posibil datorită unor oameni competenți la conducere.

Arlauskis consideră că, deși clubul a investit mai mult în jucători, performanțele au scăzut, ceea ce indică o proastă gestionare a resurselor. El a amintit că în perioada de succes a clubului, transferurile erau realizate cu jucători liberi de contract, iar investițiile erau minime, dar eficiente.

”Din punctul meu de vedere, CFR, când a intrat în forță în cei cinci ani și a dominat campionat, a fost condusă de oameni importanți și care știau ce fac. Clubul câștigă campionatul.

La CFR, din punct de vedere al conducerii, este amatorism total. Când președintele intră și spune că i-a dat 15 pumni lui Bogdan Mara... Neluțu a băgat mai mulți bani, dar performanța a fost mai puțină.

Înainte, la CFR aduceai jucători liber de contract și bani la semnătură, asta era cheltuiala. Acum se dau bani pe transfer. Dai bani și n-ai performanță.

E posibil să facă Petrescu performanță, nu pot să spun că nu are valoare, dar ce știu eu e că el are nevoie de conducători care știu să facă meserie. Părerea mea, CFR nu are așa ceva și Petrescu nu poate să facă singur minuni. Nu cred că o să ajungă la așteptările lui Varga”, a declarat Giedrius Arlauskis, conform Digi Sport.

CV-ul lui Arlauskis

La finalul anului 2023, Arlauskis a decis să pună capăt carierei de fotbalist profesionist. Ultima echipă la care a evoluat a fost Universitatea Craiova, de care s-a despărțit în februarie 2023.

De-a lungul carierei sale, lituanianul a cucerit șapte titluri de campion în primul eșalon românesc și a strâns un total de 240 meciuri în Liga 1.

Pe lângă cele 7 titluri ale României, portarul se poate lăuda și cu două Supercupe ale României, o Cupă a Ligii, o Cupă a României și o Cupă a Rusiei, pe care a cucerit-o în anul 2012, pe când evolua pentru Rubin Kazan.