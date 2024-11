Giuleștenii au deschis scorul în minutul 54, printr-un autogol semnat de Lucian Dumitriu, dar au reușit să restabilească egalitatea opt minute mai târziu prin golgheterul Alexandru Tudorie.



După acest rezultat, Petrolul Ploiești a rămas pe locul șase, cu 27 de puncte, cu două puncte în fața celor de la Rapid după 18 runde.



Gheorghe Grozav (34 de ani), căpitanul ”lupilor galbeni”, a tras primele concluzii după meci și a dezvăluit că-și dorește ca echipa sa să se claseze în zona ”primelor șase” la finalul sezonului regulat.



Gicu Grozav: ”De asta nu rea lumea Petrolul în play-off”



„O remiză frumoasă pentru noi, mă bucur că am avut puterea de a reveni după acel gol primit. O atmosferă incredibilă, știam ce ne va aștepta. Am venit să câștigăm, dar în seara aceasta atât s-a putut. E bine că am reușit să scoatem un punct. E OK.



M-am odihnit puțin, mi-am revenit. Așa e la fotbal, mai stai și pe bancă. E bine să te demoralizezi, să continui să te antrenezi bine și să demonstrezi că îți dorești să revii din nou printre titulari. Asta am făcut eu.



Am ajuns la o vârstă, am mai stat pe bancă de-a lungul carierei. Știu să gestionez asemenea situații, mă bucur că am revenit și că am plecat cu un punct de aici, din Giulești.



Venim după o înfrângere, după un alt derby, cu Dinamo. Din păcate, nu am reușit să scoatem nimic din acel meci. E important că-i ținem acolo sub noi, în rest uităm repede. Ne așteaptă un alt meci important, în Cupă.



Probabil lumea aude diverse lucruri (n.r. - despre problemele financiare) și, din cauza asta, nu doresc Petrolul în play-off. Noi știm cât muncim în fiecare zi la antrenament și chiar ne dorim din suflet să putem să ne clasăm în primele șase și să jucăm în play-off. Fanii vin peste tot cu noi. Petrolul Ploiești, lăsând la o parte problemele financiare, merită să fie în play-off. O să jucăm cu stadionul plin, e clar. Echipele de tradiție, cu siguranță aș dori să le văd în play-off”, a spus Gicu Grozav, la flash-interviu.



În următoarea etapă, Petrolul va avea un alt test dificil pe teren propriu, în compania celor de la Universitatea Craiova, în timp ce Rapid se va deplasa la Sfântu Gheorghe pentru meciul cu Sepsi OSK.