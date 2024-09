Cele două formații și-au dat întâlnire sâmbătă seară, de la ora 21:30, în etapa #9 a SuperLigii României. "Lupii galbeni" i-au luat în primire pe "marinarii" lui Gică Hagi pe stadionul "Ilie Oană" din Ploiești.

Scorul a fost deschis de formația "Regelui", printr-o execuția de zile mari a lui Denis Alibec, în minutul 60. Bucuria Farului avea să se stingă doar 22 de minute mai târziu, când Gicu Grozav avea să înscrie ultimul gol al partidei, după o lovitură liberă.

Formația lui Topal marcase și în minutul 33, prin Mihnea Rădulescu, dar golul nu a fost validat după verificarea VAR.

Gicu Grozav a venit la microfon și a vorbit despre noul antrenor, după Petrolul - Farul 1-1

La finalul celor 90 minute, Gicu Grozav, omul care avea să schimbe soarta meciului, a venit la microfon pentru flash-interviuri. Căpitanul "Găzarilor" s-a declarat mulțumit de prestația echipei sale și a fost mulțumit că au putut scoate un punct din această partidă.

Întrebat despre Mehmet Topal, noul tehnician al "lupilor galbeni", Gicu Grozav a avut doar cuvinte de laudă.

„Ne bucurăm că am reușit să scoatem un punct, meritat zic eu. Consider că am făcut un meci bun. Am avut o greșeală și am luat gol. Am jucat împotriva unei echipe cu mare calitate, cu pretenții la play-off, care joacă un fotbal plăcut. Noi încercăm să ne clasăm cât mai sus, sperăm ca anul acesta să intrăm în play-off.

Ne-am răcit la faza aia. Am înțeles că a fost o situație la limită, cumva am simțit că nu a fost ofsaid, pentru că am venit din spate, în viteză. La un moment dat, după ce am așteptat atât, aveam câteva dubii. Ne-am bucurat în final.

Urmează un derby, un meci important pentru suporteri. Avem o săptămână să ne pregătim, sperăm să fie un meci frumos.

E un antrenor (n.r.-Mehmet Topal) la început de drum, încercăm să-l ajutăm cât putem. E clar că a lucrat cu antrenori mari și cred că are un viitor frumos”, a spus Gicu Grozav, după meci.

În urma acestui rezultat, Petrolul Ploiești se menține în prima parte a clasamentului și se clasează pe locul cinci, cu 14 puncte după nouă etape.